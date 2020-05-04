Delna будет надзирать за централизованными закупками средств индивидуальной защиты и дезинфекции

Общество Delna займется надзором за централизованными закупками средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Общество заключило договор с Министерством обороны и будет следить, чтобы закупки были открытыми, честными и способствовали эффективному использованию государственных средств, передает LETA.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Delna будет следить за работой закупочной комиссии Центра закупок и военных объектов государственной обороны и рабочей группы государственных централизованных закупок при Министерстве обороны. Представитель общества юрист Зане Звиргздиня сможет как наблюдатель участвовать во всех этапах закупок, в том числе присутствовать на заседаниях рабочих групп и комиссий, а также получит доступ ко всем документам закупки.

Delna не будет получать оплату со стороны Министерства обороны и работу будет выполнять безвозмездно.

Как уже сообщалось, в первые месяцы после объявления чрезвычайной ситуации Латвия пополнила резервы медицинских масок, часть из которых оказались масками первого типа, неподходящими для использования медперсоналом. Национальная служба здравоохранения утверждает, что маски подходят для медицинских нужд. Тем не менее Госконтроль начал проверку этой закупки.