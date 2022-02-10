Delna: идея президента изменить порядок финансирования партий — неудачная попытка наладить систему

Общество за открытость Delna считает, что поправки к Закону "О финансировании политических организаций (партий)", поданные президентом Эгилом Левитсом — это неудачная попытка устранить проблемы действующей системы, в которой нет комплексного подхода.

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Cейму предстоит принять решение, принять ли к рассмотрению законопроект, поданный президентом Эгилом Левитсом. Поправки предусматривают, что партии, у которых фракции в Сейме прекратили существование или потеряли две трети депутатов, потеряют большую часть государственного финансирования. Напомним, что 13-й Сейм — рекордсмен по числу так называемых независимых депутатов, которые вышли из состава фракций партий, от которых были избраны. Из 100 парламентариев таких уже 20 — то есть, каждый 5-й. Что связано, в первую очередь, с фактическим распадом партии KPV.LV.

Delna считает, что президентский законопроект не решает вопросы, связанные с усилением политической конкуренции и с тем, как государственное финансирование влияет на деятельность партий в период между выборами. Разрешение этих вопросов требует всестороннего анализа, настораживает и то, что Комиссия Сейма по бюджетам и финансам продвигает рассмотрение президентского законопроекта в срочном порядке.

Delna указывает на следующие недочеты законопроекта:

Во-первых, Delna подчеркивает право избранных депутатов не объединяться во фракцию в Сейме. Считается само собой разумеющимся то, что депутаты, избранные по одному списку, в парламенте объединяются во фракцию. Однако требование это сделать в Регламенте Сейма не зафиксировано. Поэтому наказывать за уход двух третей депутатов из фракции можно в том случае, если фракция изначально была создана и только потом разделилась.

Во-вторых, выход депутатов из фракций, считает Delna, не самый адекватный критерий оценки функционирования партий. Не всегда депутаты, покинувшие фракцию, хотят разорвать отношения с партией и политическим объединением. К тому бывает, что фракция прекращает существования из-за ухудшивхся отношений между партиями, входящими в объединение. Может сложиться так, что объединение будет ликвидировано, но партия-наследник — останется.

В-третьих, Delna напоминает, что кандидатам в депутаты совсем не обязательно нужно быть членами партии. Неясно, почему проблема рассматривается только в контексте ухода членов фракции, а не только членов партии.

Также Delna считает непоследовательным решение сохранить за партией, даже с развалившейся фракцией, минимальное финансирование в размере 100 тысяч евро.