Delna отправила Даугавпилсской думе уже третье письмо и ждет объяснений насчет демонтажа памятника

"Общество за открытость — Delna" отправило третье письмо Даугавпилсской думе, в котором просит прояснить организацию демонтажа памятника советским воинам, сообщило общество агентству LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Delna просит информацию о том, как была организована закупка, скольким претендентам отправили предложение участвовать в ценовом опросе и когда это произошло, какой был срок подачи заявок, когда было принято решение о результате и заключен договор и какой был срок выполнения работ.

Также Delna просит дать ознакомиться с анонимизированным заключенным договором. С точки зрения общества, нет оснований давать этому документу статус ограниченного доступа, поскольку там не раскрывается название фирмы. Общество должно следить за эффективность расходов самоуправления, подчеркивает общество.

Самоуправление также просят пояснить, почему оно отказалось от договора на сумму 46 427 евро без НДС и выбрало ту компанию, которая предлагала договор на сумму 40 780 евро.

Как сообщалось, конкурс закупок на снос советского монумента в Даугавпилсе выиграла компания Zeļļi Z, но сносом в итоге занималась другая компания.