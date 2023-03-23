Delna: предложением о закрытых выборах президента "Латвия на первом месте" показывает свою некомпетентность

Подготовившие поправки о закрытых президентских выборах депутаты партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) демонстрируют некомпетентность или недобросовестность в своих рассуждениях, такую позицию выражают в заявлении представители "Общества за открытость Delna".

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"По мнению Delna, подготовившие законопроект депутаты либо продемонстрировали вопиюще постыдную некомпетентность либо ведут законодательную работу недобросовестно, которая, во избежание подрыва престижа Сейма, должна быть рассмотрена Комиссией по этике", — говорится в заявлении, в котором общественная организация оценила представленные ЛПМ поправки о возвращении к закрытым президентским выборам.

Представители организации отмечают, что выборы президента в Латвии были закрытыми до 1 января 2019 года, когда вступили в силу поправки к Сатверсме об открытых выборах, инициированные Delna посредством инициативы на портале Manabalss.lv. В аннотации к поправкам говорилось, что депутаты Сейма должны иметь возможность обосновать свой голос, также прошли консультации об открытых выборах с жителями, представителями общественных организаций и лидерами общественного мнения.

По мнению Delna, утверждение депутатов ЛПМ Айнарса Шлесерса, Линды Лиепини, Вилиса Криштопанса, Рамоны Петравичи и Эдмунда Зивтиньша о том, что открытые выборы не достигли цели общественного доверия, "не только не может служить основанием для инициации конкретных поправок, но и является ложным". Delna уверена, что повышенная открытость позволяет определять случаи, когда должностные лица действуют недобросовестно или не соблюдают нормативные акты, таким образом их можно привлечь к ответственности.

Представители Delna ссылаются на данные "Евробарометра", что еще до открытых президентских выборов 2018 года Сейму доверяли 19% респондентов, тогда как опрос в начале 2023 года показал, что доверие парламенту выросло до 31% опрошенных жителей.

Имеющиеся данные "ни в коей мере" не свидетельствуют о том, что общественное доверие к Сейму значительно снизилось после внесения поправок в Сатверсме. "Наоборот — в разрезе последних 10 лет доверие жителей к Сейму сейчас на самом высоком уровне. Соответственно, вполне очевидно, что депутаты при подготовке законопроекта либо не ознакомились с фактами, либо предпочли солгать", — говорится в сообщении Delna.

Delna считает, что аргумент о необходимости "подчиняться фракционной дисциплине" также не выдерживает критики, поскольку у депутатов нет ни юридического, ни морального обязательства подчиняться такой дисциплине и голосовать против своей совести.

Delna выступает за открытую процедуру избрания президента, ведь каждый член общества и избиратель имеет право быть информированным о сделанном депутатами выборе, подчеркивают представители организации.

Организация также направила письмо в Комиссию Сейма по мандатам, заявлениям и этике, обратив внимание на несоответствие приведенных парламентариями аргументов Кодексу этики депутатов.