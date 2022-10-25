Delna призывает серьезно оценить утверждения СЗК о торговле влиянием "Нового Единства"

Следует с достаточной серьезностью отнестись к заявлению Союза зеленых и крестьян (СЗК), что в коалиционных переговорах между "Новым Единством" и "Прогрессивными" "могли предлагаться и другие должности или блага материального характера, что в политическом процессе не допустимо", заявило общество за открытость Delna.

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Во вторник, 25 октября, напомним, оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) обратился в Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), попросив проверить публично прозвучавшую информацию о действиях премьера и лидера "Нового Единства" Кришьяниса Кариньша, который предложил "Прогрессивным" министерскую должность в обмен на поддержку правительства.

В то же время представители Delna заявляют, что опубликованная информация не дает ясности относительно того, что заставило СЗК заподозрить в предлагаемых выгодах материальный характер.

Delna напоминает, что в конце прошлого года, завершив досудебное расследование по уголовному делу о возможной коррупции в Добельской краевой думе, KNAB и Генеральная прокуратура пришли к выводу, что процесс формирования коалиции сам по себе не является проявлением коррупции.

При этом исследователь Delna Олафс Григус отметил, что инициатива СЗК выглядит несколько странно с той точки зрения, что объединение выдвинуло своим кандидатом в премьер-министры Айварса Лембергса, которого суд признал виновным во взяточничестве, отмывании денег, несанкционированном участии в сделках с недвижимостью, подделке документов, а также сокрытии своих активов.