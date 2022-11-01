Delna просит у Даугавпилса объяснений в связи с демонтажем двух советских памятников

Организация "Общество за открытость — Delna" обратилась в Даугавпилсскую думу с просьбой разъяснить организацию демонтажа памятника, сообщили агентству LETA в Delna.

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В поле зрения Delna попала закупка "Разработка документации строительного проекта и выполнение демонтажных работ", которая была организована в соответствии с принятым летом законом "О запрете экспонирования прославляющих советский и нацистский режимы объектов и их демонтаже на территории Латвийской Республики".

Согласно закону, самоуправление имеет право проводить закупки для реализации демонтажа, без применения регламентирующих публичные закупки правовых норм. Кроме того, выбор подрядчика осуществляется с помощью ценового опроса.

Delna непонятно, почему не был проведен ценовой опрос, как это предусмотрено законом, а вместо этого закупка была организована через Систему электронных закупок (EIS).

Также Delna обращает внимание Даугавпилсской думы на то, что предмет закупки является "спорным, вызывающим дискуссии и угрозы объектом". Поэтому обнародование информации о конкретных предприятиях, участвовавших в закупке, потенциально может поставить под угрозу сотрудников этих компаний, считает организация. Представители Delna также добавили, что, например, Рижская дума выбрала подрядчика без публичного раскрытия информации о компании для обеспечения безопасности сотрудников.

Советские памятники в Даугавпилсе сносило не выигравшее конкурс SIA Zeļļi Z, а другая компания, сообщил агентству LETA председатель правления Zeļļi Z Роланд Зауэрс.

Компания не располагает информацией о реальном исполнителе работ, и ей не предлагалось заключить договор. О том, что демонтаж будет, вероятно, проведен в выходные дни, Зауэрс узнал поздно вечером в пятницу от агентства LETA.

В коммуникации компании Zeļļi Z с Даугавпилсской думой никто также не смог предоставить точную информацию и разъяснить сложившуюся ситуацию, самоуправление лишь призывает присылать свои вопросы на адрес электронной почты, обещая дать ответ в соответствии с законом.

Кроме того, Delna просит Даугавпилсское самоуправление пояснить, почему договор о закупке не был заключен с Zeļļi Z после принятия решения о победителе 11 октября, а также то, какая компания фактически занималась демонтажем памятника и был ли с ней заключен договор о закупке или какое-либо другое соглашение.

Даугавпилсскую думу попросили пояснить, на какие средства был проведен демонтаж памятников, особенно учитывая, что для этого была организована закупка на средства самоуправления. Также Delna хочет знать, чем муниципалитет обосновал проведение закупок, а не ценового опроса, и, рассматривала ли дума анонимизацию опубликованной информации или другой деликатный подход, чтобы в публичном пространстве не появлялись конкретные предприятия, выразившие желание снести памятники.

Как сообщалось, в ночь на понедельник в Даугавпилсе начался демонтаж памятника советским воинам в бывшем сквере Славы. Даугавпилсский новостной портал gorod.lv сегодня в 3 часа ночи опубликовал новость о том, что в городе снесены два памятника, включенные в утвержденный правительством список подлежащих сносу.