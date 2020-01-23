Delna: В Латвии очевиден серьезный риск политической коррупции

Ухудшение позиций Латвии в индексе восприятия коррупции, составленном Transparency International, сигнализирует о серьезных рисках политической коррупции, заявила агентству LЕТА директор общества за открытость Delna Лиене Гатере.

По ее мнению, демонстрируемая Латвией застойная тенденция совершенно противоположна сформулированной правительством цели добиться к 2022 году в индексе лучших показателей среди стран Балтии.

Чтобы достичь прогресса, Delna призывает правительство и Сейм в 2020 году реализовать международные рекомендации, укреплять политическую добросовестность, продолжать совершенствование судебной системы и системы государственных закупок.

Также Delna считает, что нужно укреплять внутренний контроль в госучреждениях, чтобы создать неблагоприятную для коррупции почву. Кроме того, необходимо совершенствовать принципы предотвращения конфликта интересов, а в целях содействия открытости в процессе принятия решений ввести регулирование лоббирования.

Как сообщалось, в индексе восприятия коррупции "Transparency International" позиции Латвии в 2019 году немного ухудшились. В прошлом году Латвия получила в индексе 56 баллов по шкале от 0 до 100. В 2018 году у Латвии в индексе было 58 баллов, и она занимала 41-е место среди 180 стран и территорий.

В новейшем индексе Латвия занимает 44-47-е место вместе с Коста-Рикой, Чехией и Грузией.

Как и в предыдущие годы, в 2019 году в индексе Transparency International Латвия оценена хуже, чем две другие страны Балтии.

Литва в новейшем индексе получила 60 баллов и делит с Брунеем, Израилем и Словенией 35-38-е места. Эстония, как и Ирландия, получила 74 балла и делит с ней 18-19-е места. И Литва, и Эстония по сравнению с предыдущим индексом получили на один балл больше.

Самые высокие результаты — у Дании и Новой Зеландии, которые набрали по 87 баллов и делят 1-2-е места. Эти страны были лидерами индекса и в прошлом году. Третье место в индексе восприятия коррупции занимает Финляндия — 86 баллов, далее следуют Сингапур, Швеция и Швейцария (по 85 баллов), Норвегия (84 балла), Нидерланды (82 балла), Германия и Люксембург (по 80 баллов).

На последнем, 180-м месте в индексе — Сомали (9 баллов). Также в нижнюю часть списка входят Южный Судан (12 баллов), Сирия (13 баллов) и Йемен (15 баллов).