Дело Adugs. Адвокат: состояние Зукулса “довольно критическое”

Рижский окружной суд 9 декабря не изменил меру пресечения в виде ареста председателю правления кондитерского предприятия Adugs Язепу Зукулсу, который подозревается в причастности к торговле людьми с целью эксплуатации. Его состояние на данный момент "довольно критическое", так как ему не оказывают должной медицинской помощи, в разговоре с порталом Delfi отметила адвокат задержанного Зента Бичковича.

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По словам адвоката, в отношении Зукулса не прекращаются продолжающиеся длительное время нарушения: в том числе Зукулс не может использовать права на защиту, встречаться с защитой в условиях обеспечения конфиденциальности без временных ограничений; также невозможно обеспечить условия, чтобы Зукулс мог выполнить оговоренную в законе обязанность - "с момента, когда лицу сообщают о статусе подозреваемого, лицо обязано дать показания, указать на алиби или условия, исключающие уголовную ответственность".

Сторона защиты обратилась к омбудсмену, также идет работа над обращением в Европейский суд по правам человека. "Омбудсмену подано заявление с просьбой начать проверку, признать, что в отношении Зукулса допущено нарушение прав человека, подготовить заключение и предложение для устранения нарушения. Начата работа над подготовкой документа для обращения в Европейский суд по правам человека", - заявила Бичковича.

Адвокат указала, что Рижский окружной суд грубо нарушил закон Об уголовном процессе, так как с начала момента рассмотрения жалобы, прошло не семь дней, а в три раза больше. Как порталу Delfi сообщили в Судебной коллегии по уголовным делам, жалоба была рассмотрена при соблюдении требований чрезвычайной ситуации и условий карантина в Рижской центральной тюрьме. В свою очередь, Государственная полиция на упреки в свой адрес комментарии не предоставила.

Решение окружного суда не подлежит обжалованию. Через два месяца Зукулс может вновь обратиться в суд Видземского предместья Риги с просьбой оценить необходимость его дальнейшего содержания под стражей.

Однако это автоматически не означает, что Зукулсу придется провести еще два месяца в тюрьме, поскольку следователь может в любой момент принять решение об отмене этой меры пресечения.

В то же время двое других подозреваемых по этому делу уже внесли залоги в размере 5 000 и 10 000 евро. Они были освобождены из-под стражи еще в ноябре, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Как сообщалось, Зукулс был задержан в начале ноября.

Государственная полиция от одного из иностранных посольств получила информацию о том, что несколько работников "Adugs" сообщили о принудительном труде. На основе этого сообщения в апреле управление по борьбе с организованной преступностью начало уголовный процесс о торговле людьми, совершенном организованной группой, легализации нажитых преступным путем средств и умышленном причинении легких телесных повреждений.

В ходе расследования было установлено, что на кондитерском предприятии, используя уязвимое положение, длительно эксплуатировались граждане третьих стран, им не выплачивалась полностью зарплата, в результате чего у них возникли большие долги. У работников забрали паспорта, к ним применялись физическое насилие и угрозы высылки из страны в случае, если они не будут выполнять все требования преступной группировки.

10 ноября полиция провела обыски и задержания в Яунелгавском крае, Ливаны, Айзкраукле, Даугавпилсе и Кекаве. В целом обыск проведен на 22 объектах, изъяты наличные деньги на сумму около 150 000 евро, драгоценности, боеприпасы и другие предметы.

В тот же день полиция задержала трех членов организованной преступной группы, которые подозреваются в этих преступлениях - лидера группы и владельца предприятия 1955 г. рожд. и мужчин 1974 и 1986 г. рожд.

Как сообщили в полиции, лидер группы - известный в криминальных кругах Латгале человек, у которого имеются обширные связи и в политических кругах региона. Он уже ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за различные преступления - уклонение от уплаты налогов, загрязнение окружающей среды и др.

Язепс Зукулс 1955 г. р. по решению суда Видземского предместья Риги был арестован 11 ноября.