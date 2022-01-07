Дело о домогательствах врача-иммунолога: Павлютс инициирует проверку деятельности Инспекции здоровья

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) инициирует расследование деятельности Инспекции здоровья, которая якобы вводила в заблуждение журналистов в отношении наличия следственных материалов, в которых пациентки оценивали работу врача-иммунолога Евгения Никифоренко как возможное сексуальное использование.

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Как сообщает Латвийское радио, Инспекция здоровья ввела журналистов в заблуждение, утверждая, что в ее распоряжении больше нет материалов расследования возможных нарушений со стороны иммунолога.

В последний раз журналист запросил документы в конце августа 2021 года, но в инспекции констатировали, что все документы о моменте проверки уже были "заархивированы или уничтожены". Хотя документы на тот момент не были ни отправлены в архив, ни уничтожены. Позже выяснилось, что инспеция запросила у архива разрешение на уничтожение документов почти через два месяца после проявленного журналистом интереса.

Дело было уничтожено прошлой осенью, незадолго до публикации. Глава Инспекции здоровья Анита Слокенберга пояснила, что это сделано потому, что "это дело десятилетней давности и по регламенту Кабмина хранится десять лет, поэтому это дело уничтожено".

"Если указанные здесь факты подтвердятся, то такой обман и разрушение системы защиты прав пациентов будут иметь серьезные последствия", — прокомментировал ситуацию Павлутс.

В начале декабря Латвийское радио в сотрудничестве с Балтийским центром журналистских расследований "Re: Baltica" сообщило, что несколько женщин рассказали том, что врач-иммунолог проводил гинекологические манипуляции, не соответствующие его специальности. Манипуляции проводились вне кабинета гинеколога. Действия врача пациентки расценили как насильственные действия сексуального характера.

По заявлениям нескольких женщин Государственная полиция в 2009 году возбудила уголовное дело, которое было прекращено четыре года спустя, не дойдя до суда. Женщины один раз оспорили решение, но прокуратура оставила вердикт в силе.

В конце прошлого года после публикации в масс-медиа Государственная полиция получила одно новое заявление.

В прокуратуре также проводится проверка информации масс-медиа о том, что врач мог сексуально использовать своих пациентов. Эту проверку инициировал генеральный прокурор Юрис Стуканс. По итогам проверки должно быть принято решение, возобновлять ли закрытое несколько лет назад расследование.