Дело о домогательствах врача-иммунолога: полиция начала уголовный процесс

Госполиция начала уголовный процесс в отношении врача-иммунолога Евгения Никифоренко, который подозревается в сексуальном использовании пациенток. Об этом сообщает передача de facto телеканала LTV.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Несколько женщин подали жалобы в связи с действиями врача во время осмотра. Последнее такое заявление было получено в октябре 2021 года, однако ни Госполиция, ни Инспекция по здоровью не обнаружили в действиях Никифоренко ничего противозаконного. После того, как о сомнительной практике Никифоренко сообщили СМИ, полиция снова начала рассмотрение этого дела и направила прокуратуре просьбу о повторной проверке. В итоге против врача был начат уголовный процесс. Полиция отозваться призывает всех пострадавших, однако не раскрывает никаких деталей, чтобы повлиять на следствие.

Женщина, которая подала заявление в октябре, сообщает, что во время осмотра Никифоренко попросил ее лечь на кушетку и показать живот. Затем он ощупал живот, засунул руку в трусы и прикасался к интимным местам. Она сообщила de facto, что протестовала против таких действий, но врач не остановился и убрал ее руки, чтобы она на сопротивлялась. По словам Никифоренко, таким образом он проверял лимфатические узлы.

Инспекция по здоровью, получив заявление женщины, проверила действия врача и пришла к выводу, что врач провел рутинную проверку лимфатических узлов. Он, тем не менее, должен был спросить разрешения пациентки на такие действия. В итоге инспекция приняла решение не наказывать Никифоренко.

В начале декабря Латвийское радио в сотрудничестве с Балтийским центром журналистских расследований "Re: Baltica" сообщило, что несколько женщин рассказали том, что врач-иммунолог проводил гинекологические манипуляции, не соответствующие его специальности. Манипуляции проводились вне кабинета гинеколога. Действия врача пациентки расценили как насильственные действия сексуального характера.

По заявлениям нескольких женщин Государственная полиция в 2009 году возбудила уголовное дело, которое было прекращено четыре года спустя, не дойдя до суда. Женщины один раз оспорили решение, но прокуратура оставила вердикт в силе.

Никифоренко обратился в полицию с заявлением на журналистку Латвийского телевидения Ольгу Драгилеву. Врач обвиняет ее в физическом и эмоциональном насилии.

Ранее уже сообщалось, что журналист запросил материалы расследования в Инспекции по здоровью конце августа 2021 года, но получил ответ, что все документы уже были "заархивированы или уничтожены". На самом деле к тому моменту материалы не были ни отправлены в архив, ни уничтожены. Позже выяснилось, что инспекция запросила у архива разрешение на уничтожение документов почти через два месяца после проявленного журналистом интереса.

Дело было уничтожено прошлой осенью, незадолго до публикации. Глава Инспекции здоровья Анита Слокенберга пояснила, что это сделано потому, что "это дело десятилетней давности и по регламенту Кабмина хранится десять лет, поэтому это дело уничтожено".

"Если указанные здесь факты подтвердятся, то такой обман и разрушение системы защиты прав пациентов будут иметь серьезные последствия", — прокомментировал ситуацию министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP!).