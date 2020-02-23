"Дело о лифтах RNP": искусственно завышенные цены на услуги и подозрения в мошенничестве на миллионы евро

В так называемом "деле о лифтах RNP" муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) в так называемом "Деле о лифтах" подозревается в мошенничестве на несколько миллионов евро. Об этом сообщает de facto. Полиция предполагает, что предприятие необоснованно завышало цены на услуги, а это значит, что жители, скорей всего, переплачивали за обслуживание и ремонт лифтов.

Всего в ходе расследования полиция задержала 11 человек, однако на сегодняшний день под арестом остается только один. Все лица подозреваются в мошенничестве в крупном размере в составе организованной группы, а также в легализации незаконно полученных средств.

Как ранее сообщил начальник УБЭП Петерис Бауска, в прошлом году был начат уголовный процесс о мошенничестве в крупных размерах в организованной группе и о легализации преступно нажитых средств, чем, возможно, занимались некоторые предприятия, оказывающие услуги RNP.

Преступные действия совершались в течение долгих лет, их масштаб измеряется миллионами евро. По словам Бауски, УБЭП в расследовании сотрудничает и с иностранными партнерами. Возможно, следы преступления ведут за границу.

В центре расследования оказался не только предприятие Liftu alianse и его владелец Игорь Бабкин, который сейчас находится под стражей, но и бывший член правления RNP Ардис Павилсонс, его советник по закупкам Кристапс Заранс, а также представитель Технического управления Андрей Малиновский, возглавлявший комиссию по закупкам, отвечающую за лифты.

Как уже сообщалось ранее, сотрудники УБЭП провели обыски в помещениях RNP на ул. А. Чака, 42, а также в помещениях Liftu alianse. Как уже сообщалось, следствие по делу о возможном мошенничестве было начато более года назад. Предварительный этап занял много времени и сил, весь этот период сотрудники полиции собирали доказательства, а также тесно сотрудничали с зарубежными партнерами.

В связи с уголовным процессом правление RNP на время отстранило от исполнения обязанностей директора Технического управления Эдгара Акменса и главу Отдела электросистем Технического управления Андрея Малиновского.

Предприятие RNP принадлежит Рижской думе. В 2018 году предприятие работало с оборотом 59,05 млн. евро, прибыль составила 1,09 млн. евро.

По данным Firmas.lv, фирма Liftu alianse принадлежит Бабкину. В 2018 году оборот предприятия увеличился на 20%, достигнув 1 319 939 евро, а прибыль возросла на 92%, составив 1 214 689 eвро.

Также hfytt e;t сообщалось, что в прошлом году предприятия AО Hausmaster и Latvijas lifts-Šindlers обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и в УБЭП с просьбой дать оценку конкурсу RNP на услуги обслуживания лифтов.

Этим предприятиям было отказано в участии в процедуре закупок, и договор об обслуживании лифтов на два года стоимостью 8,3 млн евро достался Liftu alianse, которое Hausmaster и Latvijas lifts-Šindlers охарактеризовали как предприятие, не обладающее достаточными ресурсами для такого договора и имеющее в штате только 8 работников.