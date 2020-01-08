"Дело о нераспознанном инсульте" в Резекненской больнице закрыто из-за смерти врача

Инспекция здравоохранения завершила делопроизводство по факту административного нарушения в связи со случаем, когда интернист Резекненской больницы Георгий Тихонов ночью в июле прошлого года выписал пациентку, не опознав у той, по словам ее дочери, признаки инсульта. Как стало известно DELFI, дело закрыто, так как Тихонов умер. "Нет субъекта административного нарушения", — пояснили в инспекции.

Как уже сообщалось, вечером 17 июля 2019 года скорая помощь доставила в Резекненскую больницу пожилую женщину с признаками инсульта. По словам дочери пациентки Илзе Сперги, врач был агрессивен в коммуникации, а когда женщина подвергла сомнению поставленный врачом диагноз, Тихонов снял свой халат, дал женщине и сказал, что она врач, раз принимает такие решения.

Сперге доставила мать в Даугавпилсскую региональную больницу, где она продолжает лечиться от инсульта. "Сейчас мама пытается садиться, движения восстанавливаются. Однако, правая сторона у мамы слабее, бессильнее. Врачи в Даугавпилсской региональной больнице сказали нам: это инсульт" — рассказала порталу DELFI дочь пациентки. У женщины сохраняются серьезные нарушения речи, мать может только выдавить отдельные звуки.

Сразу после происшествия представители больницы заявили, что информация об отказе в лечении инсульта — откровенная ложь, однако, во затем поменяли свою позицию.

Три года назад Инспекция здравоохранения констатировала нарушения в здравоохранении и призывала Общество врачей оценить профессиональные действия и аннулировать сертификат интерниста Резекненской больницы Георгия Тихонова. Однако врач продолжил работать в больнице.