Дело о похищении и убийстве белорусской бизнесвумен: тело не найдено, обвиняемые "политбеженцы" считают дело "заказным"

Прокуратура передала в Рижский районный суд уголовное дело против двух граждан Российской Федерации. Их обвиняют в похищении и убийстве предпринимательницы белорусского происхождения Ирины Минвалеевой. Обвиняемыми также проходят трое граждан Украины, однако их дело выделено в отдельное производство, сообщает LSM.

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По версии следствия, преступная группа похитила Минвалееву, чтобы та переписала на них частично принадлежащий ей элитный жилищный комплекс Sun Republic в Саулкрасты. Не получив желаемого, предполагаемые преступники женщину убили "при особо отягчающих обстоятельствах".

При следствию по-прежнему неизвестно, где именно было совершено убийство. О том, что тело Минвалеевой было найдено, до сих пор не поступало.

Что известно о судьбе Минвалеевой

40-летняя гражданка Республики Беларусь, предпринимательница Ирина Минвалеева в Латвии занималась недвижимостью — ей принадлежали 30 квартир в жилищном комплексе Sun Republic в Саулкрасты. 3 октября 2019 года женщина пропала. По словам родственников, последним человеком, с которым ее видели в тот день, был некий "клиент", якобы интересовавшийся покупкой одной из квартир.

По записи камера видеонаблюдения видно, как в 16:09 Минвалеева вместе с "покупателем" покинула территорию комплекса и направилась в сторону Скулте. Вскоре после этого женщина перестала отвечать на звонки и пропала без вести.

Обвиняемые россияне

Как утверждает портал Kompromat.lv, обвиняемыми по делу проходят два россиянина, получившие в Латвии статус политических беженцев: Сергей и Михаил Алексеевы (1956 и 1984 годов рождения).

Сергей Алексеев ранее уже привлек к себе публичное внимание в Латвии в 2014 году — именно он организовал скандальную выставку в центре Риги "Люди Майдана".

Ссылаясь на родственников предпринимательницы, Сергей и Михаил якобы вышли на связь с Ириной под видом покупателей в 2017 году. Однако после осмотра квартир мужчины вдруг заявили, что на самом деле ищут поддержки для своего "Фонда Возрождения Латвии" (Latvijas atjaunošanas biedrība) – им нужны пожертвования и реклама организации среди жителей Sun Republic. Минвалеева от сотрудничества отказалась и передала информацию о гостях охране комплекса.

Повторно Алексеев объявился в 2018 году — и уже якобы с угрозами: россиянин утверждал, что "бизнесмены обязаны помогать организации", "проявлять лояльность к Латвии и ценностям демократии". В противном случае — "возникнут проблемы с видом на жительство и могут отобрать бизнес".

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Сергей Алексеев попросил у Минвалеевой дать ему контакты жителей Sun Republic, но получил отказ. Однако был настойчив – в июле 2019 года Ирина снова встретила его на территории комплекса, когда показывала квартиры. Разговор был резким — мужчина уже открыто угрожал белоруске высылкой из Латвии. Все это произошло при свидетелях. Далее контакты Ирины с Алексеевым прекратились, утверждает Kompromat.lv.

Последняя встреча с "клиентом" — сообщником Алексеевых

В том же месяце с Минвалеевой под видом очередного покупателя якобы связался некий "Аркадий Шлоссберг". Как отмечают родственники Ирины (с ее же слов) — в электронных письмах он выдавал себя за российского чиновника предпенсионного возраста и "демонстрировал хорошее владение литературным русским языком".

Однако позже женщина рассказывала, что на встречу явился мужчина 33-37 лет, спортивного телосложения и с довольно скудным словарным запасом. Минвалеева предоставила ему все необходимые данные о собственности, несколько раз клиент записывался на прием, обещал приехать с женой, но раз за разом встречу отменял.

В конце концов они встретились — 3 октябре в 15:30.

По версии следствия, под видом клиента Ирину увел в неизвестном направлении гражданин Украины Сергей Батяшов — бывший боец расформированного украинского батальона "Торнадо". Предположительно, именно он в ответ на смягчение приговора раскрыл все обстоятельства дела, пишет Rus.LSM.

Что произошло после пропажи Минвалеевой

Как утверждает следствие, после похищения предполагаемые преступники добивались, чтобы Минвалеева переписала на них комплекс Sun Republic. Потом они предприняли новую попытку заполучить имущество уже с помощью фальшивой доверенности.

В материалах дела говорится, что подсудимые отвезли заложницу в неустановленное место и начали душить. Когда наступила смерть женщины, обвиняемые бросили ее в заранее вырытую яму и закопали.

Обвиняемые имели в своем распоряжении водительские права и паспорт убитой женщины. Они решили, что с помощью этих документов смогут найти нотариуса, который выдаст им фальшивую доверенность на получение имущества предпринимательницы.

О создании фальшивой доверенности обвиняемые договорились с еще одним гражданином Украины. "Документ" был отправлен в Латвию через международную логистическую компанию. По прибытии в страну фальшивая доверенность была изъята полицией.

Сами обвиняемые не признают своей вины в совершении преступлений и заявляют, что обвинение — "заказное", носит "политический характер" и призвано "нанести значительный ущерб латвийско-украинским отношениям".

Государственная полиция сообщила о завершении расследования этого обширного уголовного процесса в марте этого года. Тем временем сама Ирина Минвалеева на сайте Госполиции по-прежнему числится пропавшей без вести.