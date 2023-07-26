Дело о штрафах за парковку возле Центрального рынка: штрафы аннулируют, недочеты устранят

Администрация Рижского Центрального рынка (РЦР) после получения информации о cпорных штрафах за парковку между рынком и Городским каналом провела переговоры с фирмой Park Expert, которая несет ответственность за этот арендуемый участок земли.

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По словам представителей РЦР, во время переговоров была достигнута договоренность об устранении всех технических недостатков, которые послужили причиной для выписывания автовладельцам необоснованных штрафов за парковку.

Также решено аннулировать все необоснованные штрафы. Автовладельцам, которые получили необоснованные штрафы, нужно обращаться в SIA Park Expert, чтобы представители компании могли оценить ситуацию и в том случае, если стоянка не была использована, аннулировать штраф.

"Призываем лиц с ограниченными физическими возможностями пользоваться неограниченным количеством бесплатных парковочных мест на внутренней территории рынка, как показано на карте!

Мы заботимся об удобстве посетителей и арендаторов, поэтому будем рады прочитать ваши предложения и замечания, которые могут улучшить нашу работу, по электронному адресу: atsauksmes@rigasnami.lv" — говорится в официальом заявлении Рижского Центрального рынка.