Дело о странной продаже квартиры пенсионерки за долги: отстранен работник Rīgas namu pārvaldnieks, еще двое внезапно заболели

Столичное муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks сообщило Delfi, что начинает служебную проверку, касающуюся возможной связи работников RNP с судебным исполнителем Роландом Вейнбергсом, в результате действий которого, как сообщила передача Nekā personīga на телеканале TV3, пенсионерка лишилась квартиры и 28 000 евро из-за сравнительно небольшого долга за коммунальные услуги.

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"На время проверки от исполнения обязанностей вчера отстранен один сотрудник Юридического управления, а еще двое ответственных за процесс взыскания долгов сотрудников внезапно заболели", — рассказали в RNP.

Председатель правления Rīgas namu pārvaldnieks Роналд Нейманис заверил, что задачей предприятия в данной ситуации является скрупулезная оценка действий всех включенных в процесс взыскания долгов работников. "Несмотря на несолидарные действия отдельных сотрудников в ходе проверки, я уверен, что будет четко определена степень ответственности каждого", — добавил Нейманис.

11 января RNP сообщил о том, что в связи с сообщениями в СМИ сотрудничество с Вейнбергсом приостановлено до выяснения обстоятельств.

Полиция начала уголовный процесс в связи с предполагаемым мошенничеством в крупном размере. Следствие имеет основания подозревать, что в результате действий судебного исполнителя Роланда Вейнберга 89-летняя женщина потеряла квартиру и 28 000 евро. Как утверждает Nekā personīga, это не первая схема, в результате которой из-за сравнительного небольшого долга должники теряют жилье или внушительные суммы, и в которой фигурирует Вейнбергс. Его действия также оценивает Министерство юстиции.

Элеонора Лякса жила в двухкомнатной квартире на улице Лугажу в Риге с середины прошлого века. Уже много лет она жила одна — муж умер, а детей у них не было.

Первые долги за услуги Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) у пенсионерки появились еще восемь лет назад. Тогда их удалось закрыть. Но в последнее время у женщины начались серьезные проблемы со здоровьем, ей стало тяжело ходить. Она выходила из дома все реже и часто забывала оплачивать коммунальные платежи. Из-за долгов RNP два года назад обратился в суд.

Общая сумма долга немного превышала 1000 евро. Суд вынес решение в пользу RNP, и судебное решение было отправлено присяжному судебному исполнителю Вейнбергу. Хотя у него было право проверить счета должницы, где на тот момент было около 8000 евро, он не стал снимать оттуда деньги, а вместо этого выставил на продажу ее единственное жилье.

Оно было продано за 30 700 евро. После закрытия долгов перед RNP оставшуюся сумму нужно было перевести на счета пенсионерки, но судебный исполнитель не сделал этого.

Дальняя родственница Элеоноры, внучка ее сестры, при уборке квартиры нашла документы, в числе которых был вексель. В нем было написано, что в апреле, через два месяца после того, как суд подтвердил принудительное выставление жилья на продажу, пенсионерка заняла 28 000 евро у некоей Кристины Луценко, женщины 30 лет. Эта сумма идентична той, которую она должна была получить после продажи квартиры.

Вексель был выдан в Иманте, в то время, когда пенсионерка не могла одна выйти из дома. Экспертиза выяснила, что подпись на векселе не была сделана Элеонорой Ляксой — ее подделали, и достаточно неумело.

Уже через две недели после выдачи векселя Луценко обратилась к нотариусу Инге Муцине и в суд, чтобы получить деньги. Дело опять было направлено Вейнбергу, и он перечислил 28 000 евро на счет Луценко, открытый в Великобритании. Никто из должностных лиц не проверил подлинность векселя.

Представительница Ляксы считает, что действия присяжного нотариуса подозрительны: он сознательно задерживал выплаты на счет должницы, а с британского счета Луценко деньги могли быть перечислены третьему лицу. В итоге пенсионерка осталась не только без жилья, но и без денег, на которые можно было купить другую квартиру или хотя бы покрыть расходы на содержание в пансионате. Представители Ляксы обратились в прокуратуру, был начат уголовный процесс о мошенничестве в крупном размере.

Сам судебный исполнитель в письменной форме ответил передаче, что без продажи жилья нельзя было удовлетворить требования RNP в разумные сроки и что закон прямо не указывает, что делать с оставшейся от продажи жилья суммой. Вейнберг угрожает журналистам Nekā personīga уголовной ответственностью за очернение.