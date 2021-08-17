Дело о "строительном картеле": 25 проектов, реализуемых на средства ЕС, могут потерять финансирование в размере 18 млн евро

К проектам, которые финансировались фондами ЕС, а реализовывались компаниями, входившими в "строительный картель" может быть применена финансовая коррекция в размере 18 млн евро. Об этом заявила директор Центрального агентства финансов и договоров (ЦАФД) Анита Круминя.

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О таком количестве проектов и объеме коррекции свидетельствуют первоначальные расчеты ЦАФД. В нескольких проектах, упомянутых Советом по конкуренции, предприятия картеля не были победителями, поэтому финансовая коррекция к ним применяться не будет.

Круминя добавила, что ЦАФД все еще рассматривает отдельные случаи. Не исключено, что общая сумма финансовой коррекции возрастет.

"Некоторые из проектов, реализованных картелем, уже завершены, поэтому в этих случаях потребуется погасить уже выплаченное финансирование ЕС. Реализация примерно половина проектов все еще продолжается, и по этим проектам ЦАФД прекратит выплачивать финансирование ЕС", — сказала Круминя.

Она напомнила, что в проектах фондов ЕС соблюдается принцип абсолютной нетерпимости к мошенничеству и коррупции, то есть такие действия не допускаются.

В случае искажения конкуренции ЦАФД обязано применить финансовую коррекцию, то есть отменить или уменьшить размер финансовой поддержки для проектов. В зависимости от ситуации, сокращение помощи составляет 100%, если участие заказчика доказано, или 25% либо 10% в других случаях.

Как ранее сообщил Совет по конкуренции, компании, входившие в "строительный картель", участвовали как минимум в 70 закупках на общую сумму договоров 687 млн евро. Более половины за\купок с участием строительного картеля софинансировались из средств ЕС.

Совет по конкуренции оштрафовал десять компаний, участвующих в строительном картеле, на общую сумму свыше 16 млн евро.