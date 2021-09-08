Дело о строительном картеле: многим самоуправлениям, возможно, придется приостановить реализацию проектов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В связи с делом о строительном картеле многим самоуправлениям, возможно, придется приостановить реализацию важных проектов, сообщила агентству LETA руководитель отдела коммуникаций Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) Элла Петермане.

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После заявления Совета по конкуренции (СК) о существовании картеля многие самоуправления не понимают, заключать ли им договоры с победителями закупок на строительство.

По словам Петермане, опасения по поводу возможных финансовых корректировок могут привести к приостановке и прекращению реализации многих строительных проектов, важных для местного населения.

Как отмечает ЛСС, будущее проектов также вызывает озабоченность, хотя все самоуправления, реализуемые которыми проекты связаны с возможными нарушениями, выявленными Советом по конкуренции, следовали процедурам, указанным в законе о публичных закупках, к тому же процесс закупки оценивало Центральное агентство финансов и договоров.

Самоуправления не могли знать о подозрениях в отношении картеля и участвующих в нем строительных компаний, поэтому нельзя возлагать на них ответственность, заявил председатель ЛСС Гинт Каминскис.

По его мнению, решение следует искать на уровне Кабинета министров и предложить государственную поддержку для завершения инвестиционных проектов и начала новых, потому что, если будет применена финансовая коррекция, это существенно повлияет на дальнейшую реализацию проектов.

Каминскис подчеркнул, что это нужно сделать немедленно, чтобы не создать в будущем осложнений.

Самоуправления ожидают от ответственных органов четких инструкций о том, как действовать, если строители замешаны в деле о картеле. Вопрос состоит в том, имеет ли заказчик право исключить этих строителей из закупки.

Как считает ЛСС, не должно быть ситуации, когда самоуправления, чьи строительные проекты были связаны с делом о картеле, необоснованно подозреваются в участии в незаконных схемах, поскольку это не только ставит под угрозу их репутацию, но и способность осуществлять в будущем крупные проекты, софинансируемые Европейским союзом.

Совет по конкуренции ранее заявил, что участники картеля строительных предприятий участвовали по крайней мере в 70 закупках на общую сумму почти 687 млн евро.

Крупнейшими среди них были закупки по строительству эстрады в Межапарке, Нового Рижского театра, Вентспилсской музыкальной средней школы и концертного зала "Латвия", Латвийского национального художественного музея, дворца культуры "Зиемельблазма". В свою очередь среди крупнейших частных заказов были закупки по строительству торгового центра "Akropole", торгового центра "Alfa" и логистического комплекса "Rimi".

Десять из входивших в картель компаний СК оштрафовал на общую сумму 16,65 млн евро.

В их число входят ООО "Skonto būve", ООО "Latvijas energoceltnieks", ООО "Velve", ООО "Arčers", ООО "Rere būve", ООО "Re&Re", ООО "RBSSKALS būvvadība", ООО "Abora", AО "LNK Industries" и ООО "Merks". Компания "RBSSKALS būvvadība" уже ликвидирована, поэтому штраф ей не начислялся.

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LETA

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