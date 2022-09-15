Дело в инфляции? Магазины опасаются увеличения количества краж с наступлением зимы

Нынешняя инфляция в Латвии вызвала опасения у магазинов по поводу возможного увеличения краж осенью и зимой. Количество краж уже растет, однако магазины неохотно связывают это с высоким ростом цен. В свою очередь, охранное предприятие G4S Latvija признает, что количество краж в магазинах увеличивается не только из-за инфляции, но из-за того, что группа людей, которые воруют, изменилась. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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Согласно данным Госполиции, в 2020 году в Латвии было зарегистрировано около 10 000 преступлений, то есть это мелкие и крупные кражи, мошенничество, а также присвоение в небольшом объеме. В 2021 году количество уменьшилось — было зарегистрировано более 6000 преступлений, а в этом году за первое полугодие зарегистрировано почти 4000. Полиция связывает это снижение с ограничениями Covid-19.

Однако текущая инфляция в Латвии вызвала опасения у магазинов по поводу возможного увеличения краж осенью и зимой.

Хотя увеличение количества краж в магазинах уже наблюдается, магазины неохотно связывают это с высоким ростом цен.

Руководитель отдела по связям с общественностью розничной сети Rimi Latvia Юрис Шлейерс заявил, что количество краж в магазинах увеличилось, но это объясняется не инфляцией, а скорее невнимательностью людей при оплате товаров в кассах самообслуживания.

"По сравнению с прошлым годом можно сказать, что да, количество краж увеличилось, однако мы бы не стали это списывать со счетов или объяснять инфляцией или теми драматичными условиями, которые ожидаются осенью. Скорее всего, это объясняется тем, что мы увеличиваем количество касс самообслуживания, а люди просто по невнимательности уносят товар или не сканируют его, поэтому нужно соблюдать формальную процедуру с охранниками, а потом еще и с привлечением полиции", — сказал Шлейерс.

Количество краж в магазинах розничной сети Maxima Latvija также увеличивается. Представительница компании Лаура Багата оправдывает это отменой ограничений, связанных с Covid-19. В связи с инфляцией Maxima Latvija не наблюдает больших изменений, отметила Багата.

В свою очередь, по словам представителя сети магазинов Elvi Винеты Григане-Дранде, осенью количество краж увеличивается еще и потому, что начались школьные занятия, а мелкие кражи в магазинах обычно в это время совершают школьники. Однако не исключена вероятность того, что количество краж в ближайшее время может увеличиться из-за инфляции.

Руководитель Службы внутренней безопасности охранного предприятия G4S Latvija Артис Велшс подчеркнул, что из-за инфляции количество краж в магазинах значительно увеличилось, и в ближайшие месяцы оно продолжит расти, поскольку группа людей, которые воруют, сильно изменилась, теперь это делают все — от детей до пенсионеров.

Если до инфляции из магазинов в основном воровали более дорогие товары, такие как алкоголь, кофе, рыбные продукты, моющие средства или более дорогие шоколадные конфеты, с целью незаконной перепродажи этих товаров, то сейчас наблюдается, что люди воруют то, что сильно подорожало, например, сливочное масло.

Велшс отметил, что к началу сентября сотрудники G4S Latvija задержали почти 10 000 человек. Обычно 10 000 человек задерживали за год. Он также подчеркнул, что сейчас воруют практически все, начиная с детей, а не только алкоголики и наркоманы, как это было раньше.

В социальных сетях люди также делятся фотографиями и говорят, что в магазинах увеличилось число товаров, к которым прикреплены "пищалки", защищающие от краж. Например, жители упоминают масло, сыр и рыбные продукты. Тем временем, во многих мелких магазинах конкретные товары помещают за прилавок — их покупателям выдают только по запросу.