"Дело журналистов": в Риге началась серия процессов над сотрудниками "Спутника"

11 апреля в Риге начинается серия судебных процессов над латвийскими журналистами, сотрудничавшими с новостными порталами "Спутник" и Baltnews. На скамье подсудимых — 16 человек, которых обвиняют в нарушении санкций Евросоюза. Никто из них виновным себя не считает.

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14 дел обвинение выделило в отдельное судопроизводство. Шесть человек предстанут перед судом в апреле, мае и июне. Первым суд рассматривает дело журналиста Владимира Дорофеева, проработавшего в различных СМИ более 25 лет. Свою вину в содеянном он не признает и считает, что дело против него и его коллег сфабриковано и больше напоминает суд Линча.

В чем суть обвинения?



Новостные сайты "Спутник" (заблокирован в Латвии в 2016 году, "зеркала" заблокированы после начала войны в Украине в 2023 году) и Baltnews (заблокирован в 2019 году) связаны с российским государственным агентством "Россия сегодня" (также заблокировано). Согласно заключению Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), их деятельность представляет угрозу для безопасности Латвии: публикации поддерживают и оправдывают действия России в войне против Украины и "систематически разжигают национальную ненависть".

Генеральным директором "России сегодня" является пропагандист и телеведущий Дмитрий Киселев, который входит в санкционный список Евросоюза. В декабре 2020 года в рамках расследования, инициированного Службой госбезопасности (СГБ) у сотрудников "Спутника" и Baltnews было проведено семь обысков, сказано в заявлении обвиняемых для прессы. В ходе обысков были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, носители информации с рабочими и личными архивами. Латвийским сотрудникам "Спутника" и Baltnews были предъявлены обвинения в нарушениях режима санкций (часть 1 статьи 84 Уголовного закона Латвии).

Согласно обвинительному заключению, журналисты "осознанно и из корыстных побуждений предоставили хозяйственный ресурс лицу, находящемуся под санкциями". По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Обвиняемые подчеркивают, что санкции в отношении "России сегодня" как юридического лица были объявлены только в феврале 2023 года, тогда как они сотрудничали с изданиями раньше. "СГБ пошла по пути расширительной интерпретации законодательства ЕС и Латвии и определила, что раз гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев находится под персональными санкциями, то это означает, что от сотрудничества журналистов с "Россией сегодня" косвенно он также мог получать некое благо", — говорится в официальном заявлении журналистов, попавших под суд.

Кто предстанет перед судом?



В список обвиняемых входят бывший главный редактор портала Baltnews Андрей Яковлев, известные латвийские журналисты Алла Березовская, Елена Кириллова, Владимир Дорофеев, Александр Малнач, Андрей Татарчук и Людмила Прибыльская, политический активист Владимир Линдерман, помощник депутата Европарламента Татьяны Жданок — Андрей Солопенко, а также фотограф Сергей Мелконов.

"Мы считаем дело политически мотивированным, нарушающим основные принципы свободы слова. Оно было инспирировано для того, чтобы запугать журналистов, фактически — запретить им заниматься своей профессиональной деятельностью", — говорится в заявлении обвиняемых журналистов для прессы.

Судебные заседания для первых шести человек запланированы на 11 и 13 апреля, 17 и 29 мая, 4 и 14 июня. Первое из них состоялось во вторник в Рижском городском суде на ул. Маза Нометню, когда перед судом предстал Владимир Дорофеев.

В чем обвиняют Дорофеева?



Владимир Дорофеев проработал в латвийских масс-медиа более 25 лет. Начинал в "Советской молодежи", затем работал в газетах "Вечерняя Рига", "Час", "МК-Латвия" и на телеканале ПБК. В новостное агентство "Спутник" он пришел в феврале 2016 года.

"Меня и моих коллег обвиняют в том, что мы предоставили ему (Дмитрию Киселеву - прим. редакции) некий хозяйственный ресурс, тем самым нарушив закон. То есть наша деятельность принесла Киселеву некие материальные блага в ЕС. Но надо понимать, что Киселев не является владельцем медиахолдинга, а всего лишь возглавляет его. И подобная вольная трактовка закона очень тревожна", — заявил Дорофеев Delfi.

Дорофеев вспоминает, что перед началом работы на "Спутнике" с ним провели беседу в Службе госбезопасности: "В СГБ меня предупредили, что владельцы компании будут заставлять меня порочить и очернять Латвию и заниматься пропагандой. За пять лет работы ни в одном моем материале невозможно найти признаков того, о чем меня предупреждали. Разумеется, никто меня не принуждал писать о Латвии плохо. Меня нанимали для освещения местных новостей, чем я и занимался все это время. Все мои тексты и интервью всегда были вычитаны и согласованы. К счастью, у меня сохранилась вся переписка".

"Я понимаю, что "Спутник" многим здесь не нравился, но почему тогда нужно было ждать 2020 года и устраивать эти процессы, если можно было еще в 2016-м году на законодательном уровне просто его запретить? Зачем это делать задним числом? В основу обвинения легла трактовка МИД Латвии о санкциях. Но так можно зайти очень далеко: сегодня из-за подобных трактовок под суд пошел я, а завтра — кто угодно", — говорит Владимир Дорофеев.