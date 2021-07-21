"Дельта" вытесняет "альфу". Индийский штамм Covid-19 — причина уже 79% случаев заболевания Covid-19 в Латвии

По итогам прошлой недели индийский штамм Covid-19 — так называемый подвид вируса Delta+ — стал причиной 79% случаев заражения. Распространенность прежде доминирующего подвида "альфа" сократилась до 13% случаев заболеваний, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Впервые подвид "дельта плюс" был обнаружен в Латвии в конце мая, когда еще доминировал подвид "альфа" — он был тогда причиной 75-80% случаев инфицирования. За полтора месяца картина изменилась кардинально. В конце июня "альфа" и "дельта плюс" почти сравнялись по показателям распространенности. В начале июля "индийский штамм", считающий более заразным, стал доминирующим, достигнув порога в 50% распространенности. За неделю распространенность "дельта плюс" в Латвии возросла на 29%.

Центр профилактики и контроля заболеваний указывает также на то, что в течение последних дней медленно растет кумулятивный показатель заболеваемости.