Демограф: в Латвии - антирекорд столетия по числу новорожденных

В 2020 году в Латвии зафиксирован антирекорд столетия по числу новорожденных, заявил демограф Илмарс Межс в интервью Латвийскому радио.

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"Мне трудно представить, что должно случиться, чтобы в Латвии не был достигнут абсолютный рекордный минимум новорожденных за последние сто лет", - сказал Межс.

Демограф жестко раскритиковал действия правительства в сфере семейной политики, подчеркнув, что "государственная политика в сфере поддержки семей является абсолютно недостаточной". По его словам, правительство часто забывает о вопросах семьи. Например, Министерство финансов в своих предложениях по налоговой реформе в очередной раз забыло промоделировать, как реформа повлияет на семьи с детьми.

Межс уверен, что в правительстве страны должна существовать специальная должность с правом голоса, чтобы занимающий эту должность человек мог останавливать или возражать против принятия предложений, которые вредны для семей с детьми.

По мнению демографа, в латвийском правительстве часто надеются, что растущая экономика внесет улучшения и в демографическую ситуацию, но в реальности "голый" экономический рост не стимулирует рождение детей, поэтому необходимо целенаправленная семейная политика. Помимо этого, успешная семейная политика позволит вернуть в Латвию реэмигрантов.

Со ссылкой на прогнозы европейского статистического ведомства Eurostat Межс отметил, что до 2050 года население Латвии сократится на полмиллиона человек, тогда как в Эстонии снижение составит только несколько процентов, поэтому через несколько поколений Латвия по численности населения будет уступать Эстонии.

Латвия на семейную политику направляет 1-1% валового внутреннего продукта, а в других европейских странах речь идет о 2-2,5% ВВП. "Но это можно изменить", - уверен демограф.

За январь-август 2020 года в Латвии зарегистрировано 12 014 новорожденных, что на 3,7% или 462 новорожденных меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь-август 2020 года в стране также зарегистрировано 18 474 умерших, на 0,9% или 175 умерших меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Таким образом, число умерших на 6460 человек превысило число новорожденных.