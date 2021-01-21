Демограф: вероятно, в 2021 году рождаемость снизится еще больше

В 2021 году рождаемость в Латвии может сократиться еще больше, так как число потенциальных родителей продолжает сокращаться и они не получают достаточной поддержки со стороны государства, а также на ситуацию негативно влияет Covid-19, прогнозирует демограф Илмарс Межс.

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В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 17 483 новорожденных, что на 6,9% или на 1303 новорожденных меньше, чем в 2019 году. В том числе в декабре в Латвии было зарегистрировано 1273 новорожденных, что является самым низким количеством новорожденных в месяц за последние 100 лет.

Объясняя снижение рождаемости, демограф отметил три аспекта: сокращение количества потенциальных родителей, отсутствие государственной поддержки семейной политики и влияние Covid-19.

Отвечая на вопрос о степени воздействия Covid-19, демограф сказал, что мы увидим его в течение 2021 года. Covid-19 появился в марте, поэтому влияние пандемии на рождаемость можно будет оценить только начиная с декабря. Его покажут данные первого квартала 2021 года.

Хотя демограф в первую очередь объясняет снижение рождаемости в прошлом году недостаточной государственной поддержкой и уменьшением числа потенциальных родителей, Межс не исключает, что Covid-19 может стать основной причиной снижения рождаемости в этом году. Это связано с неуверенностью людей в будущем. "Влияние Covid-19 будет особенно заметно во второй половине года", — считает эксперт.

Анализируя данные за прошлый год, демограф выделил уменьшение числа потенциальных матерей в результате кризиса рождаемости 1990-х годов. "По сравнению с 80-ми годами в 90-е родилось примерно на 40% меньше детей", — сказал эксперт, пояснив, что эти родившиеся в 90-е теперь являются потенциальными родителями, поскольку в большинстве семей детей рожают в возрасте от 25 до 35 лет.

Во-вторых, демограф считает семейную политику государства "непростительно слабой". "Конечно, на данный момент все внимание правительства справедливо сосредоточено на Covid-19, но, если посмотреть предыдущие бюджеты этого правительства, то они также поворачивались к семьям спиной", — сказал демограф. Он отметил, что предыдущее правительство выделяло больше средств на поддержку семейной политики.

Межс считает шагом в неверном направлении намерение правительства обложить всех работающих социальными взносами в соответствии по крайней мере с минимальной зарплатой. В этом случае проигрывают те, кто работает неполный рабочий день. Около двух третей работающих неполный рабочий день составляют женщины. Эта инициатива правительства противоречит рекомендациям Евросоюза, который рекомендуют максимально гибкий рабочий график.

Как сообщалось, по данным Центрального статистического управления, рождаемость в Латвии ежемесячно снижается с июля — во второй половине 2020 года в Латвии родилось на 11,4% меньше детей, чем во второй половине 2019 года.