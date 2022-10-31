Демонтаж памятника в Лиепае: Служба госбезопасности оценит высказывания Елены Осиповой

Служба государственной безопасности (VDD) начала проверку высказываний активистки Русского союза Латвии (ЛКС) Елены Осиповой в соцсетях в связи с демонтажем памятника защитникам Лиепаи.

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Служба госбезопасности рассмотрит данное дело в рамках своей компетенции. От подробных комментариев по этому делу VDD пока воздерживается.

"Им плевать на наши чувства, на здравый смысл, на ООН… они сожгли последний мост. Теперь мне плевать на них! Ржавая фашистская каска на березовом кресте, все, что они заслуживают", — в частности отметила Елена Осипова в соцсети Facebook.

Памятник защитникам Лиепаи был демонтирован 25 октября. Демонтаж проходил без инцидентов и стычек с полицией. На прошлой неделе на место, где стоял памятник, лиепайчане приносили свечи.