Демонтаж памятника в Пардаугаве: возле парка Победы перекрывают движение

В связи с работами, связанными с демонтажем памятника в Пардаугаве, возле парка Победы до 12 сентября будет перекрыто движение для пешеходов и транспорта.

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По информации Рижской думы, в период до 12 сентября будет закрыта стоянка возле парка Победы.

Также будет закрыто движение для пешеходов на ул. Бариню (участок от бульвара Узварас до ул. Херманя), а также на бульвае Узварас (участок от ул Бариню до ул. О. Вациеша).

Территория и срок действия ограничений могут быть изменены в зависимости от хода работ и оперативной обстановки в окрестностях парка, о чем будет сообщено отдельно.