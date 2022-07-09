Демонтаж советских памятников: в Музей оккупации обратилась только Ропажская дума

Пока к Музею оккупации обращалась только Ропажская краевая дума в связи с демонтажом советских памятников, сообщила агентству LETA директор музея Солвита Виба.

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Она указала, что на данный момент со стороны самоуправлений не наблюдается особой активности, но, возможно, это изменится, когда правительство определит список подлежащих сносу объектов.

Виба подчеркнула, что музей не выдает заключения о демонтаже объектов, а также не будет заниматься их осмотром, поскольку эта задача по закону делегирована муниципалитетам.

Если самоуправление принимает решение о сносе объекта или Кабинет министр его определил, как подлежащий демонтажу, то муниципалитет должен обратиться в Музей оккупации, чтобы выяснить, планирует ли музей включить памятник или его часть в свою коллекцию, пояснила Виба.

Музей оккупации предоставит ответ о том, может ли фрагмент или часть объекта включена в коллекцию, однако перед этим музею нужно прислать документы о подлежащем демонтажу памятнике.

"Мы предоставляем ответ, и из него исходит способ демонтажа. Если, например, музей хочет включить какой-то фрагмент или часть объекта в коллекцию, метод демонтажа будет выбран специфически. Если музей не планирует включать элементы объекта в коллекцию, он подлежит уничтожению", — заявила директор Музея оккупации.

Ранее сообщалось, что эксперты предложат правительству список из 69 потенциально демонтированных объектов, прославляющих советскую власть, заявил журналистам глава Управления национального культурного наследия (NKMP) Юрис Дамбис.

Всего комиссия проверила 162 объекта, оценив, соответствуют ли они законодательству и подлежат ли демонтажу. В результате обследования было установлено, что часть объектов уже демонтирована, часть из них не несут идеологической нагрузки прославления советских оккупационных властей и войск или находятся в местах захоронений.

Следовательно, правительству будет представлен список из 69 объектов, о демонтаже которых ему предстоит решить.

Учитывая, что уже принято решение о сносе памятника в Пардаугаве, всего предстоит демонтировать 70 памятников.