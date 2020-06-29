День астероидов: во вторник и субботу в Пурвциемсе покажут прилетевшие на Землю метеориты

В Латвии в шестой раз пройдут мероприятия, посвященные международному Дню астероидов — причем, в отличие от многих других стран, не в виртуальном формате из-за Covid-19. Всех заинтересованных ждут в Музее метеоритов в Риге, на ул. Ницгалес, 3а.

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Чтобы принять участие в акциях Дня астероидов, которые состоятся в этот вторник, 30 июня, и в субботу, 4 июля (с 14:00 до 20:00), необходимо заранее зарегистрироваться электронно, указав желаемое время посещения. Сделать это нужно будет, чтобы организаторы могли соблюсти все меры предосторожности, связанные с распространением коронавируса. Также необходимо будет дезинфицировать руки, и крайне желательно использовать маску для лица.

Записаться на посещение Музея метеоритов на вторник или субботу можно через соответствующий раздел сайта www.meteoriti.lv. Посетителям обещают показать уникальные экспонаты, прилетевшие на Землю с Луны, Марса и пояса астероидов Солнечной системы (между орбитами Марса и Юпитера). Также специалисты расскажут о возможных угрозах, которую несут метеориты для Земли и нашей цивилизации.