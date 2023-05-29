День до выборов президента. Нацобъединение примет решение 31 мая, Росликов и Шлесерс разошлись в мнении о Пиленсе

Коалиционное Национальное объединение, которое ранее заявляло, что не поддержит ни одного из выдвинутых кандидатов в президенты, вероятно окончательное решение о голосовании примет только 31 мая. Оппозиционная "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса отдаст свои 9 голосов кандидату в президенты от "Объединенного списка" Улдису Пиленсу, а "Стабильность" Алексея Росликова "скорее всего" за Пиленса не проголосует.

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Нацобъединение думает

В понедельник, 29 мая, депутаты Сейма от Национального объединения встретились со всеми тремя кандидатами в президенты — Улдисом Пиленсом ("Объединенный список"), Эдгаром Ринкевичем ("Новое Единство") и Элиной Пинто ("Прогрессивные").

Прозвучавшую ранее версию о том, что якобы "Новое Единство" договорилось о поддержке своего кандидата, министра иностранных дел Эдгара Ринкевича с оппозиционными Союзом "зеленых" и крестьян и "Прогрессивными", Нацобъединение комментирует критически. "Закулисные обсуждения" с партиями, которые не входят в коалицию, не свидетельствуют о хорошей политической культуре "Нового Единства", заявил агентству LETA заместитель председателя парламентской фракции Нацобъединения Юргис Клотиньш.

Суммарно у "Нового Единства" (26 мандатов), СЗК (16) и "Прогрессивных" (10) — 52 голоса. Для избрания президента нужен минимум 51 голос. Версию о том, что договоренность между тремя партиями достигнута в понедельник, 29 мая, вновь начал активно распространять лидер оппозиционной партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс.

Нацобъединение примет решение о том, как голосовать на президентских выборах, в соответствии со своими политическими ценностями, чтобы обеспечить присутствие в Латвии национально-консервативной политики, отметил Клотиньш.

Напомним, что президентские выборы уже стали причиной для спекуляций о стабильности нынешней правящей коалиции — "Нового Единства" (26), "Объединенного списка" (15) и Нацобъединения (13). Якобы, если Ринкевич изберется на голосах оппозиционных СЗК и "Прогрессивных", может пойти речь о смене правительства. В то же время СЗК — обладатель "золотой акции" в нынешнем раскладе — заявил, что огласит свое решение не ранее 31 мая.

Ранее экс-лидер "Согласия", не представленного в 14-м Сейме, Янис Урбанович прогнозировал, что в конце концов коалиционные Нацобъединение, и "Объединенный список", опасаясь потери кресел в правительстве, все же могут поддержать Ринкевича.

Шлесерс поддержит Пиленса, а Росликов — скорее нет

Лидер "Стабильности" (10 мандатов) Алексей Росликов в понедельник заявил агентству LETA, что, скорее всего, возглавляемая им политическая сила не поддержит кандидата от "Объединенного списка" Улдиса Пиленса. "Стабильность", напомним, изначально исключала возможность голосования за Ринкевича, а Росликов, хорошо отзываясь о Пинто, заявил, что шансов избраться у нее все равно нет.

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"Нам не понравились все его ответы", — так пояснил свою позицию Росликов после встречи парламентской фракции "Стабильности" с Пиленсом. В то же время оппозиционер оставляет поле для маневра: скорее всего, 10 депутатов "Стабильности" Пиленса не поддержат, но все же окончательное решение еше не принято.

В свою очередь, оппозиционная "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса официально подтвердила: 9 голосов этой партии уйдут Улдису Пиленсу.

Таким образом, сотрудничающие партии Шлесерса и Росликова пока расходятся во мнении о Пиленсе. Причем при нынешнем раскладе, если Пиленса не поддержат 10 депутатов от "Стабильности", это может лишить кандидата от "Объединенного списка" шансов избраться.

Сами кандидаты сдержанны в оценках

В дискуссии кандидатов в президенты на Delfi TV Улдис Пиленс подтвердил, что кроме 15 депутатов "Объединенного списка" за него готовы голосовать 9 депутатов "Латвии на первом месте". Итого — 34 голоса.

Эдгар Ринкевич сказал, что ему гарантированы 26 голосов "Нового Единства", а с остальными политическими силами идут переговоры.

Элина Пинто пока может рассчитывать на 10 голосов "Прогрессивных". В случае, если за нее проголосуют только "Прогрессивные", Пинто сойдет с президентской дистанции первой, и основная борьба развернется между Ринкевичем и Пиленсом.

Считается, что "Прогрессивные" идеологически ближе к "Новому Единству", и могли бы в последующих после "вылета" Пинто турах голосования все же поддержать Ринкевича, что дало бы ему суммарно 36 голосов.

Дальнейшее развитие событий зависит от того, за кого проголосуют, проголосуют ли вообще и проголосуют ли консолидированно всей фракцией оппозиционные СЗК (16 голосов) и "Стабильность" (10) и коалиционное Нацобъединение (13). Еще один голос — в руках независимого депутаты Глории Гревцовой, которая заявила, что точно не поддержит Ринкевича.

Выборы президента Латвии состоятся в Сейме 31 мая.