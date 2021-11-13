День независимости Латвии пройдет без салюта
Foto: F64

В День провозглашения независимости Латвийской Республики, который отмечают 18 ноября, будет запрещено устраивать салюты и фейерверки, сообщило Министерство культуры.

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На состоявшемся на этой неделе собрании группы оперативного управления было поддержано предложение Минкульта о том, чтобы государству и самоуправлениям в частности запретить во время действия чрезвычайной ситуации устраивать салюты и фейерверки. Это поможет избежать скопления людей. Окончательное решение по этому вопросу правительство примет во вторник, 16 ноября.

В прошлом году 18 ноября также прошло без салюта.

Одновременно оценивается инициатива "О праздниках без салюта", авторы которой просят запретить тратить деньги из госбюджета и бюджета самоуправлений на салюты и фейерверки.

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