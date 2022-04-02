День ожидается солнечным, но ветер будет холодный
Foto: LETA

В субботу в Латвии будет сухо и преимущественно солнечно, облачность сохранится в Латгале, обещают синоптики.

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Температура воздуха поднимется до +2..+6 градусов, но из-за ветра будет казаться, что на улице холоднее. Порывы северного и северо-восточного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду.

В Риге будет небольшая облачность, без осадков. Порывы северного и северо-восточного ветра будут достигать 13 метров в секунду, воздух прогреется до +4 градусов.

На юго-востоке от Латвии находится циклон. Атмосферное давление — от 1008 гектопаскалей с южной стороны Латгале до 1015 гектопаскалей с северной стороны Курземе.

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