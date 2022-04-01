День свободы. 1 апреля отменяются основные "ковидные" ограничения

С 1 апреля в Латвии снимаются почти все еще действовавшие в марте ограничения эпидемиологической безопасности, связанные с Covid-19. Главное сохраняющиеся бытовое неудобство: будет по-прежнему необходимо носить маски в общественном транспорте, лечебных учреждениях и учреждениях социального ухода. Сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании будут обязательными лишь для представителей определенных профессий.

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Маски долой?



С 1 апреля медицинские маски или респираторы FFP2 без клапана нужно будет носить в общественном транспорте (в такси — нет) в силу большого скопления людей в небольших замкнутых пространствах. Также медицинские маски или респираторы FFP2 без клапана должны использовать в медицинских и социальных учреждениях после 1 апреля как для персонал, так и посетители.

В остальных местах — школах и магазинах, на концертных залах и банковских филиалах, в любых других помещения — маску носить не нужно. Но поставщик услуги вправе, если считает нужным все же выдвинуть такое требование — государство оставляет такое решение в его компетенции.

Рабочие обязанности: кто должен быть вакцинирован?



С 1 апреля жители, непривитые от Covid-19, смогут выполнять очно свои обязанности. При этом государство оставляет за работодателем право требовать от сотрудников наличия сертификата, свидетельствующего о вакцинации или заболевании Covid-19, если он считает, что это необходимо.

Но есть ряд профессий, в которых наличие "ковидного" сертификата и после 1 апреля остается обязательным требованием. Сертификат должен быть у сотрудников медицинских учреждений и тюрем, имеющих непосредственный контакт с клиентами.

В учебных заведениях (школах) персоналу (учителям, воспитателям и так далее), который имеет непосредственный контакт с учащимися, также до конца как минимум 2021-2022 учебного года требуется сертификат.

Квадратные метры и сертификат как пропуск



Во все магазины уже с 1 марта пускают всех — без предъявления сертификата. Теперь снимаются и ограничения на квадратные метры — магазины перестанут с 1 апреля регулировать поток посетителей, выдавая корзинки, тележки или номерки.

Ограничения на количество посетителей, лимиты квадратных метров — сняты везде. "Ковидный" сертификат предъявлять тоже не нужно.

Путешествия



Больше при въезде в Латвии не нужно показываить сертификат, подтверждающий вакцинацию или перенесенную болезнь, и не нужно делать тест.



Правила карантина и тестирования



С 1 апреля только те, кто работает в медицинских и социальных учреждениях, должны будет соблюдать домашний карантин, став контактным лицом больного Covid-19 или же делать тест на Covid-19 перед началом работы. Другим жителям не нужно будет прибегать к таким мерам, но в течение недели после контакта придется нсить респиратор FFP2 без клапана.

С 1 апреля будут шире использоваться финансируемые государством профессиональные антигенные тесты на Covid-19. Жителю будет могут выдавать сертификатом о перенесенном заболевании.

Оплачиваемые государством ПЦР-тесты будут проводиться только по назначению врача в случаях, когда существует повышенный риск или результат теста влияет на ход лечения (пожилые люди, пациенты перед операцией или госпитализацией, медицинские и социальные работники). Граждане по-прежнему могут свободно сдавать ПЦР-тесты за свой счет.

Скрининговое тестирование для своевременного предотвращения масштабных вспышек будет продолжено в медицинских учреждениях, учреждениях социальной защиты, тюрьмах и специальных учебных заведениях.