День теней в Латвии: самая популярная профессия в этом году — инспектор полиции

В этом году в рамках организованного образовательной организацией Junior Achievement Latvia (JA Latvia) Дня теней больше всего школьников захотели стать тенями сотрудников полиции, сообщили агентству LETA представители JA Latvia.

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На вакансию инспектора полиции поступило 392 заявки, а на лидера прошлого года — вакансию программиста — 301 заявка. Востребованными были также профессии пилота самолета, физиотерапевта, архитектора, бортпроводника, хирурга и журналиста.

Наиболее предлагаемой вакансией была также профессия инспектора полиции — "тенью" могли стали 139 школьников.

По словам представителей JA Latvia, в этом году с различными профессиями школьников познакомили 1997 представителей разных отраслей, в целом предложив 10 991 вакансию.

В этом году в участии в Дне теней был заинтересован 34 191 школьник.

Наибольший интерес проявили школьники из Елгавской государственной гимназии с 632 заявками, Рижской государственной 3-й гимназии с 399 заявками и Рижской государственной немецкой гимназии с 347 заявками. Самыми активными городами и краями по количеству заявок на День теней в этом году были Рига, Марупе, Елгава, Лиепая, Даугавпилс и Огре.

В этом году украинские подростки также имели возможность стать "тенью" представителей различных профессий.

В ходе проекта UNICEF Uplift Youth на призыв JA Latvia откликнулись 85 работодателей, предложив почти 550 вакансий украинским школьникам в различных регионах Латвии.

Представители JA Latvia пояснили, что цель Дня теней — способствовать связи содержания образования учащихся с реальной жизнью, помогая школьникам целенаправленно планировать свою карьеру, делать выбор будущей профессии и соответствующим образом готовиться к рынку труда. В свою очередь, для работодателей это хорошая возможность повысить узнаваемость своей компании и привлечь будущих коллег.