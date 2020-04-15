Денег на обеспечение питанием медиков осталось только на один день

Благодаря поддержке жителей и предпринимателей, вовлеченные в борьбу с распространением Covid-19 медицинские работники ежедневно обеспечиваются бесплатным теплым питанием. На помощь тем, кто каждый день подвергает себя риску, заботясь о здоровье и безопасности жителей Латвии, еженедельно необходимо 20 000 евро. Авторы акции "Стол для своих" обеспокоены тем, что, возможно, акцию придется прервать - собранных средств хватит еще только на один день. Жителей Латвии призывают поддержать тех, в чьих руках сейчас будущее страны.

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С момента начала акции "Стол для своих" было поставлено более 22 000 порций еды. Цель акции — до окончания объявленного в стране режима чрезвычайной ситуации поддержать вовлеченных в борьбу против распространения Covid-19 медицинских работников, обеспечивая обедами ежедневно по крайней мере 800 человек.

Обеды поставляются в сотрудничестве с находящимися в простое латвийскими предприятиями общественного питания. Таким образом поддержку получают также рестораны и кафе, которые из-за сложившийся ситуации понесли финансовые потери. Расходы на одну порцию - 3,50 евро. В акции принимают участие добровольцы, которые организуют доставку теплого питания работающим в режиме внештатной ситуации врачам и медработникам, в том числе фельдшерам, бригадам неотложной медицинской помощи, а также медикам в мобильных палатках.

Руководитель фонда HOSPISS LV Илзе Неймане-Нешпора подчеркивает, что сейчас наступило время быть едиными и оказать хотя бы минимальную поддержку врачам, сказать своими действиями "спасибо" людям, которые самоотверженно продолжают работать, ограничивая распространение Covid-19.

"В начале инициативы мы были просто небольшой группой тех, кто хотел поддержать людей, которые заботятся о нашем здоровье и безопасности. За короткое время акция получила широкую поддержку. Уже сейчас в ее реализацию включилось большое количество предприятий и тех, кто может пожертвовать средства в рамках своих возможностей. К сожалению, сейчас, на 27-й день акции, бюджет из собранных средств практически иссяк - есть большая вероятность, что придется прервать акцию, которая позволяла существенно ограничить контакты медиков с другими лицами, тем самым снизив риск распространения вируса. Каждый день мы звоним всем возможным партнерам по сотрудничеству, друзьям и родным — с просьбой оказать поддержку медикам, однако этого недостаточно, чтобы покрыть нужные расходы", — говорит автор идеи Илзе Неймане-Нешпора.

Она добавляет: "Нередко приходится слышать скептические замечания от людей, которые не понимают, почему медицинские работники не могут сами себе купить еды. Надо понимать, что 70% обедов поставляется бригадам неотложной медицинской помощи, которые рискуют своим здоровьем и безопасностью и работают в условиях повышенного стресса, с огромными перегрузками. Поэтому важно не только доставить обед медикам, что зачастую является их единственной возможностью поесть в течение дня, но и показать солидарность с ними, дать уверенность, что они не одни".

Любой житель или предприятие, желающие включиться в акцию, могут оказать свою финансовую поддержку врачам через платформу акции "Maltītes mediķiem — galds savējiem" ("Питание для врачей — стол для своих") на Ziedot.lv (здесь) или лично связавшись с фондом Hospiss LV.