Департамент благосостояния: рижане могут получить психологическую поддержку по телефону

Жителям Риги доступны различные телефоны для получения поддержки в эмоционально трудные времена, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

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Как сообщает департамент благосостояния Рижской думы, внедренные меры социального дистанцирования и эпидемиологической безопасности оказывают значительное влияние на существующие способы межличностной коммуникации. Для части общества эти изменения могут привести к большим трудностям и ухудшению психоэмоционального здоровья.

"Тревога, замешательство, страх или гнев в большей или меньшей степени затрагивают каждого из нас. В трудные времена может помочь общение с близкими людьми, но если такой возможности нет, департамент благосостояния Рижской думы напоминает, что взрослые имеют возможность получить эмоциональную поддержку, позвонив в кризисный и консультационный центр Skalbes по круглосуточным телефонам 67222922 или 27722292", — сообщает самоуправление.

В нынешней ситуации тревожность, беспокойство, страх особенно распространены среди пожилых людей. Это связано с тем, что именно пожилые люди являются самой уязвимой группой населения при столкновении с Covid-19, а также с тем, что необходимость соблюдать ограничения представляет для одиноких пожилых людей наибольший риск социальной изоляции.

Департамент благосостояния Рижской думы напоминает, что колл-центр для пожилых людей работает каждый рабочий день с 10:00 до 14:00. Пожилые люди могут звонить по телефонам 20224913, 25643438 и 29438355. На телефонные звонки отвечают пожилые волонтеры, которые не только ежедневно предоставляют практическую информацию о режиме работы учреждений Рижского самоуправления, но и оказывают значительную эмоциональную поддержку. Кроме того, чтобы пожилым людям не приходилось тратить свои деньги на звонок, предлагается возможность им перезвонить.

Информацию о социальной поддержке в столице в рабочие дни можно получить, позвонив в департамент благосостояния Рижской думы по бесплатному информационному телефону 80005055.