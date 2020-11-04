Департамент образования РД оценит нарушения, зафиксированные журналистами в детском саду

Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы оценит нарушения, зафиксированные в детском саду передачей LTV "Запрещенный прием", сообщает LETA.

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Представитель департамента Индра Вилде сказала, что создатели передачи не связались с ведомством. Она призывала их найти возможность ознакомить департамент со всеми снятыми материалами, чтобы специалисты могли оценить, справляются ли работники и руководители дошкольного учреждения со своими обязанностями.

На данный момент департамент получил материалы от Инспекции по защите прав детей. Эта информация свидетельствует о том, что действия работников садика не соответствуют нормативным актам, а на видеоматериалах зафиксировано возможное насилие над детьми.

Как уже сообщалось, передача LTV "Запрещенный прием" зафиксировала возможное эмоциональное и физическое насилие над детьми в Рижском 36 дошкольном образовательном учреждении. Воспитатели кричали на детей, были нетерпимы, унижали детей, толкали их, трясли, тянули за руку. Директор учреждения Ивета Витковска признала, что многие снятые журналистами эпизоды не были педагогичными и отношение к детям было несоответствующим. Она указала, что обсудила эти эпизоды с педагогами и они обосновали свои действия.