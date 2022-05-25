Департамент РД: директора школ не могут пользоваться свободой слова и действия, как представители иных профессий

Руководители школ не могут пользоваться свободой слова и действия в той же большой мере, что и представители иных профессий, не связанных с образованием. Такую позицию высказал Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы директору Рижской 80-й средней школы, депутату Рижской думы от оппозиционного "Согласия" Анне Владовой, которая 10 мая побывала у памятника в Пардаугаве.

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Как сообщил агентству LETA координатор проектов Отдела внешней коммуникации Рижской думы Раймонд Грантс, Департамент образования, оценив решение Владовой возложить цветы к памятнику в парке Победы 10 мая, посчитал, что Владова должна отделять политическую деятельность депутата Рижской думы от деятельности руководителя учебного заведения. Особое внимание было уделено возложению цветов, поскольку часть людей, пришедших к памятнику, восхваляли Россию и ее агрессию в Украине.

Как уже сообщалось, министр образования и науки Анита Муйжниеце ("Консервативные") обратилась к Государственной службе контроля качества образования (IKVD) с просьбой оценить решение депутата Рижской думы и директора Рижской 80-й школы Анны Владовой возложить цветы у памятника в парке Победы 10 мая.

"Консервативные" также призвали отстранить Владову от должности директора школы. "Недопустимо, чтобы из бюджета государства или самоуправления, получали зарплату лица, которые настроены антигосударственно. Недопустимо, чтобы эти люди работали в нашей системе образования", — заявил также глава фракции "Консервативных" в Рижской думе Янис Озолс, призвавший к "нулевой толерантности" к каждому, кто не лоялен Латвии.

Министерство образования и Государственная служба контроля качества образования прислали письмо о действиях Владовой в Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы.

Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы ознакомился с программой обучения Рижской 80-й средней школы на трехлетний период и уже достигнутыми результатами, сделав вывод, что программа способствует пониманию ценностей учащимися, учитывает культурно-исторический опыт обеспечивает принадлежность и лояльность Латвийскому государству и Сатверсме.

Специалисты Департамента в первом семестре 2022/2023 учебного года еще оценят результаты учебно-воспитательной работы 80-й средней школы.