Департамент сообщения РД будет преобразован в Департамент внешней среды и мобильности

Рижская дума планирует преобразовать Департамент сообщения в Департамент внешней среды и мобильности.

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Такое решение было принято сегодня на совместном заседании финансово-административного комитета Рижской думы и комитета по делам транспорта.

Новый департамент создается для обеспечения эффективного сотрудничества органов самоуправления в планировании, содержании, проектировании и строительстве объектов транспортной инфраструктуры, а также чтобы предотвратить дублирование функций учреждений.

Новый департамент будет создан путем слияния департамента сообщения с агентством Rīgas gaisma с сентября.

К нему будут присоединены управление по развитию публичной инфраструктуры и управление по благоустройству территорий, которые в настоящее время находятся в ведении центральной администрации. От департамента жилья и окружающей среды к новому департаменту перейдут функции, связанные с обслуживанием наружных объектов и элементов.

При этом функции стратегического планирования инфраструктуры сообщения будут переданы департаменту развития города.

Новому департаменту планируется выделить 375 000 евро для выравнивания заработной платы и увеличения фонда оплаты труда.

Окончательное решение о создании нового департамента планируется принять на заседании Рижской думы 1 марта.