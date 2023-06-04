Департамент: в Даугавпилсе нехватка учителей в учебных заведениях не критична

В Даугавпилсе нехватка учителей в учебных заведениях самоуправления не критична, заявила агентству LETA представитель Департамента образования Илона Бохане.

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В настоящее время в учебных заведениях Даугавпилса не охвачено 172 762 часа, что составляет неполных шесть ставок. Нехватка учителей в учебных заведениях Даугавпилсского самоуправления не критична, сказала Бохане.

Больше всего вакантных часов имеется по английскому языку (21,13 часа или 0,704 ставки) и для воспитателей дошкольных учреждений (15,016 часа или 0,5 ставки).

Также не хватает педагогов, приходится на индивидуальную работу с учениками (11,5 часа или 0,383 ставки), спорт и здоровье (10,074 часа или 0,336 ставки), проектирование и технологии (10,049 часа или 0,335 ставки), математику (9,25 часа или 0,308 ставки), информатику (9,217 часа или 0,307 ставки), латышский язык и литературу (9,19 часа или 0,306 ставки).

Всего в учебных заведениях Даугавпилса работает 1631 педагог, из них 81 педагог достигли пенсионного возраста. Средний возраст учителей даугавпилсских учебных заведений - 47 лет: в дошкольных учреждениях он составляет 43,53 года, в школах — 47,82 года.

Преобладающий возраст среди даугавпилсских педагогов - от 40 до 59 лет, педагогов в этой возрастной группе 950 человек. Молодая смена педагогов поступает в учебные заведения города очень медленно — в настоящее время в учебных заведениях работают 122 педагога в возрасте от 19 до 29 лет, отметила Бохане.

Самоуправление Даугавпилса сдает жилплощадь квалифицированным специалистам, среди которых есть и работники сферы образования, до тех пор, пока возникает такая потребность в жилплощади. В настоящее время рассматриваются и другие меры поддержки (например, плата за обучение), а также привлечение педагогов и других квалифицированных специалистов, пояснила Бохане.