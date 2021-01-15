Депозитная система: в Латвии будет 1500 пунктов приема тары и 700 "тароматов"

Государственная служба окружающей среды (VVD) и консорциум Depozīta iepakojuma operators подписали договор о создании в Латвии системы сбора тары для ее повторного использования. Масштабная сеть пунктов и автоматов для приема тары должна начать работу 1 февраля 2022 года,

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Depozīta iepakojuma operators, в который входят Alus un dzērienu iepakojuma savienība, Coca-Cola HBC Latvia, Cēsu alus, Cido grupa, PET Baltija, Aldaris и Латвийский союз пивоваров начнет переговоры с магазинами и торговыми сетями. Если предполагаемое количество сданных месяц бутылок будет выше 3000, то в этом магазине установят автомат для приема тары. В менее популярных местах тару будут принимать сотрудники магазинов, отмечает LSM.lv.

В целом на всей территории Латвии планируется открыть 1500 пунктов приема тары. 700 из них будут автоматическими, в 800 точках бутылки будут принимать работники.

Сдавать можно будет пластиковые бутылки (PET), жестяные банки от любых напитков, а также бутылки от безалкогольных напитков, пива, сидра и коктейлей крепостью до 6%. Пятилитровые бутылки принимать не будут.

При покупке к напитку будет применяться наценка в размере 10 евроцентов. Эти деньги можно будет вернуть, если сдать бутылки или банки. Клиент сможет получить либо наличные деньги, либо купон на покупки в конкретном магазине.