Депутат Анита Муйжниеце согласилась стать министром образования и науки

Депутат Сейма, бывший парламентский секретарь Министерства образования и науки (МОН) Анита Муйжниеце (Новая консервативная партия, НКП) согласна стать министром образования и науки. Об этом она сама заявила агентству LЕТА.

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Муйжниеце подтвердила, что получила соответствующее приглашение от партии, и выразила готовность продолжить работу, начатую ее коллегой Илгой Шуплинской, в частности, подать в Сейм на утверждение проект закона о вузах и обеспечить, чтобы 1 сентября все школьники могли вернуться к очной учебе.

Она подчеркнула, что готова отстаивать справедливую систему оплаты труда учителей.

Как сообщалось, Шуплинска покинет НКП в том случае, если будет отозвана с должности министра образования и науки.