Депутат Бундестага объяснила, почему зарплаты в Германии намного выше латвийских

Высокие зарплаты, хорошие условия труда и социальное обеспечение в Германи возникли не сами собой — всех этих преимуществ жители страны добились сами, заявила в интервью передаче "Dienas personība" на телеканале TV24 депутат Бундестага, представитель Социал-демократической партии Германии Занда Мартенс.

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Отвечая на вопрос о распространенности забастовок в Германии, политик указала, что это один из главных способов для работников отстоять свои права. Именно благодаря активности профсоюзов условия труда и зарплаты в Германии значительно лучше латвийских.

"Меня очень часто спрашивают о чем-то в сравнении с Германией. Почему в Германии такая хорошая заработная плата, такое хорошее социальное обеспечение, такие хорошие условия труда. Вот ответ на этот вопрос. Все эти хорошие условия и ситуация в Германии не имеет никаких естественных причин, это не случайно. Германия не находится в каком-то особом месте, где просто лучше, чем в Латвии или других странах. Все зависит от того, насколько сотрудники самоорганизуются и борются за то, чтобы иметь условия, которые они сами считают хорошими, доход, на который они могут жить и поддерживать свою семью должным образом. Поэтому размер заработной платы и все другие условия в Германии всегда достигаются путем переговоров между работодателями с одной стороны и профсоюзами работников с другой", — пояснила депутат.

Мартенс добавила, что забастовка — всегда крайняя мера, однако закон ее предусматривает. Так же, как и в Латвии.

"[Между сторонами] ведутся переговоры о том, какое повышение заработной платы или увеличение продолжительности отпуска было бы уместным и соразмерным. И если работники, профсоюзы и работодатели за столом переговоров не могут прийти к какому-либо соглашению, которое было бы удовлетворило обе стороны, в качестве крайней меры в основном законе Германии, как и в конституции Латвии, предусмотрена забастовка. Работники бастуют до тех пор, пока за столом переговоров не удается достичь соглашения, которым были бы довольны обе стороны. В этом и ответ на вопрос, почему условия труда в Германии намного лучше, чем в Латвии", — заключила Мартенс.