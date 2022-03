Депутат Cейма Юрашс отправился добровольцем в Украину

Председатель юридической комисии Сейма Латвии, представитель Новой Консервативной партии (НКП) Юрис Юрашс отправился добровольцем защищать Украину.

"Я могу подтвердить, что он добровольно отправился защищать территорию Украины и бороться против всех оккупантов свободного мира, в том числе, защищая демократию в Латвии", — заявил лидер НКП и министр юстиции Янис Борданс.

Борданс утверждает, что Юрашс сделал это не для славы или на фоне приближающихся выборов в 14-й Сейм.

"Решение было принято исключительно из-за его личных и моральных побуждений", — добавил Борданс.

По соображениям безопасности Борданс не стал прокомментировать конкретные функции, возложенные на Юрашса на Украине, и не ответил на вопрос, присоединился ли он к недавно созданному международному батальону территориальной обороны ВСУ. Также неизвестно, как долго депутат собирается находиться на Украине.

На вопрос о его навыках обращения с оружием министр ответил, что у Юрашса большой опыт оперативной работы.

Как свидетельствует архив агентства LЕТА, Юрашс в свое время окончил Латвийскую полицейскую академию и несколько лет возглавлял отдел оперативных разработок Бюро предотвращения и борьбы с коррупцией.

На данный момент неизвестно, сложит ли Юрашс депутатский мандат, но он дистанционно председательствовал на заседании юридической комиссии во вторник утром. По словам Борданса, возможное сложение мандата будет решением самого депутата

Украинский портал portal.lviv.ua сообщает, что политик прибыл в Украину в качестве консультанта по безопасности.

Juris Jurašs, the current Chairman of the Legal Committee of the Seimas and the leader of the ruling faction of the Conservative Party of Latvia, came to Ukraine to join the Foreign Legion and defend Ukraine from the occupier. pic.twitter.com/uVhRVXcsFG