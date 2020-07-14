Депутат: для борьбы с Covid-19 нужно ввести паспортный контроль для всех пассажиров в Рижском аэропорту
Foto: DELFI

Для успешной борьбы с распространением заболевания Covid-19 в Рижском аэропорту необходимо ввести контроль всех прибывающих пассажиров, заявил председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс (VL-ТБ/ДННЛ) в интервью Латвийскому радио.

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Колс признает, что сейчас через другие страны ЕС в Латвию могут прибыть люди из так называемого "красного" списка государств (в которых сохраняется высокий уровень заболеваемости Covid-19), а представители латвийских государственных об этом ничего не узнают.

В VL-ТБ/ДННЛ полагают, что в аэропорту необходимо проверять паспорта всех прибывших пассажиров, чтобы видеть, не прибыли ли они через другие страны ЕС из государств, включенных в "красный" список. Для всех прибывающих пассажиров следует сделать обязательным заполнение специальных анкет, с помощью которых органы МВД Латвии смогут проверить, соблюдают ли приехавшие действующие в стране правила для ограничения Covid-19.

Депутат считает, что границы Латвии были открыты слишком быстро, в результате чего в страну приехали инфицированные люди из государств с высокой степенью риска. По мнению Колса, пограничный контроль имеет решающее влияние в борьбе с распространением Covid-19.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Коронавирус VL-ТБ/ДННЛ
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