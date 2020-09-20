Депутат Эвия Папуле заявила о своем выходе из фракции "Согласия"

Депутат Сейма Эвия Папуле заявила о своем выходе из фракции "Согласие". Об этом политик написала в социальной сети Facebook.

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В дальнейшем она продолжит работу в парламенте Латвии в статусе депутата, не принадлежащего к фракциям. Известно, что Эвия Папуле не являлась членом партии "Согласие".

Она указала, что согласилась выставить свою кандидатуру от "Согласия" на выборах в Сейм, потому что у нее было много целей, которых она хотела достичь в области социальной интеграции, например, автоматическое предоставление гражданства детям-негражданам, родившимся в Латвии, и сокращение этнической поляризации жителей Латвии. Актуальными для Папуле также остаются и вопросы образования.

Политик отметила, что все время, проведенное в Сейме, она активно выдвигала предложения, и все они были отклонены даже без рассмотрения по существу лишь потому, что исходили от "Согласия", от оппозиции.

Она также написала, что продолжит реализовывать свои цели так, как считает наболее эффективным в текущей ситуации.

"На данный момент я пришла к выводу, что "Согласие" находится в процессе трансформации, и ясно, что это требует много энергии. В этих вещах, конечно, нужно разбираться, потому что партии нужно думать о будущем, а также о том, кто станет ключевыми фигурами в партии, выдвигать цели и понимать, как их достичь", — указала Эвия Папуле.

Как уже сообщалось ранее, на минувшей неделе из фракции "Согласия" были исключены депутаты Вячеслав Домбровский и Любовь Швецова.