Депутат Европарламента Мелбарде сменила партпринадлежность

Депутат Европарламента Даце Мелбарде, избранная от правящего Национального объединение, присоединилась к премьерскому "Новому Единству".

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Даце Мелбарде была избрана в Европарламент в 2019 году, до этого занимала посты в нескольких правительствах.

За принятию в партию Мелбарде правление "Нового Единства" проголосовало единогласно. По словам политика, переход в "Новое Единство" — это результат долгих размышлений, в котором главным было "общее видение ценностей и приоритетов Латвии и Европы".

Таким образом "Новое Единство" в Европарламенте теперь представляют три депутата, а Национальное объединение — один парламентарий.