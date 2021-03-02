Депутат Гиргенс предлагает снизить максимально допустимую концентрацию алкоголя в крови до нуля

Сейчас допустимая концентрация алкоголя в крови — 0,5 промилле. Депутат Сейма Каспар Гиргенс предлагает снизить ее до нуля.

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"Мы видим, что существующий порядок себя не оправдывает, и популярное в обществе изречение "ну одну-то можно" из года в год уносит жизни невинных участников дорожного движения, в чем виновато вождение в пьяном виде", — подчеркивает депутат.

По его мнению, законодательная власть должна продемонстрировать твердость и последовать примеру тех стран, где нельзя садиться за руль даже в самом легком опьянении, например, Чехии, Словакии, Венгрии и Болгарии.

Гиргенс сослался на мнение специалистов, выяснивших, что даже небольшое количество алкоголя ухудшает реакцию, и водители хуже оценивают скорость, дистанцию и общую ситуацию на дороге.

Как сообщалось, в 2020 году было оформлено 2789 протоколов за вождение в нетрезвом виде.