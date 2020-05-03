Депутат Гобземс в прошлом году подарил родственнику землю стоимостью 140 000 евро

Депутат Сейма Алдис Гобземс в прошлом году подарил своему родственнику землю в Риге, кадастровая стоимость которой составляет 140 тысяч евро. Об этом говорится в декларации должностного лица, поданной Гобземсом в Службу госдоходов (VID).

При этом Гобземс отметил, что, возможно, внесет уточнения по данной сделке после того, как получит сведения по кадастровой стоимости из соответствующих баз данных.

Также в декларации депутата указана сделка по продаже земли и дома, принесшая ему 80 тысяч евро. Гобземс дал в долг 30 тысяч евро, но при этом сам имеет долговых обязательств на сумму 11 658 евро. У него имеются в пользовании земля и здания в Адажском крае и легковая машина Mercedes-Benz.

Зарплата Гобземса в парламенте за 2019 год составила 36 785 евро. При этом у него нет накоплений, размер которых превышал бы 20 минимальных зарплат, поэтому их Гобземс имеет право не указывать.