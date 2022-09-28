Депутат Кирштейнс назвал журналистку политической проституткой, LTV жалуется в полицию

Телеканал LTV пожаловался на пост депутата Александра Кирштейнса (Национальное объединение) Госполиции и Комиссии Сейма по мандатам, этики и заявлениям. В своем Twitter Кирштейнс написал, что Анете Бертуле, которая ведет предвыборные дебаты на LTV1, политпроститутка и клевещет на депутатов Нацблока.

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Комментирую теледебаты в эфире Латвийского телевидения, Кирштейнс написал: "Политпроститутка Бертуле, которая ведет дебаты кандидатов в депутаты Сейм на LTV1, все время врет, что политики [имеется в виду Национальное объединение] хотят ликвидировать суд Сатверсме, умалчивая, что его следует перенести в Верховный суд как в Эстонии, Финляндии и Швеции! В довоенной Латвии конституционные вопросы рассматривал Сенат Верховного суда".

Латвийская ассоциация журналистов обратилась в Сейм с просьбой оценить этичность действий Кирштейнса. Телеканал LTV призвал оценить действия депутата не только Комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям, но и Госполицию, о чем сообщил агентству LETA.

LTV подчеркивает, что депутаты и кандидаты в депутаты неоднократно грубо вели себя с журналистами, целенаправленно их унижая, влезая в их работу и личную жизнь и пытаясь подорвать доверие общество к СМИ. Один из этих примеров — пост Кирштейнса 25 сентября, который задевает не только честь и достоинство Бертуле, но и репутацию телеканала.

Председатель правления LTV Ивар Приеде заявил, что депутаты должны быть образцом соблюдения этических и общечеловеческих норм. А когда политики ведут себя таким образом, это создает у общества представление, что агрессивность, неуважение и грубость — это норма и достойное поведение.

Как отмечает Ассоциация журналистов, Кирштейнс уже не в первый раз ведет себя так с журналистами и в особенности с журналистками, публично используя такие слова как "дура" и "шизофреничка".

Министр культуры Наурис Пунтулис, член Национального объединения, написал у себя в Facebook, что для него и как для человека, и как для министра культуры неприемлемо поведение Кирштейнса. Такие случаи обычно рассматриваются этической комиссией партии, и Пунтулис уверен, что и в этот раз будет так же.