Депутат Кирштейнс получил предупреждение за неуместный и гомофобный твит

Сегодня комиссия Сейма по вопросам мандатов, этики и заявлений решила выдать депутату Александру Кирштейну ("Национальное объединение") устное предупреждение о нарушении Кодекса этики. Предупреждение связано с твитом депутата Кирштейна в ответ на твит помощницы депутата Мариса Мичеревскиса Сельмы Теодоры Левренцы о смерти ее отца.

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Ответ на твит о смерти отца женщины депутат Кирштейн начал со слов "забавно" и поинтересовался, как появились бы на свет сторонники закона о гражданском партнере, если не было бы отца.

Позже Кирштейнс опубликовал еще один твит с извинениями, а на заседании комиссии согласился, что твит был неуместным. Комиссия решила выдать депутату устное предупреждение, которое будет внесено в протокол комиссии.

Депутат заявил, что согласен с тем, что такой вопрос не было тактично и не следовало задавать именно в тот день — он объяснил, что не воспринял твит Левинцы как сообщение о смерти ее отца. При этом Кирштейнс считает, что при других обстоятельствах у него имеется свобода слова для подобных высказываний. По мнению депутата, сейчас наблюдается "систематическое подрывание семейных ценностей".

Комиссия Сейма по вопросам мандатов, этики и заявлений начала дело после заявления депутата Мичеревскиса. Комиссия оценила, соответствует ли твит депутата Кирштейна седьмому пункту Кодекса этики о том, что в публичных выражениях депутаты не должны использовать оскорбительные слова, жесты и действия, и свои суждения должны основывать на фактах и их честной интерпретации и аргументации.

Мичеревский призывал назначить депутату Кирштейну штраф в случае, если комиссия посчитает, что он нарушил пункт кодекса этики.