Депутат Кирштейнс регулярно распространяет фальшивые новости в социальных сетях

Депутат Сейма Александр Кирштейнс (Национальное объединение) в своих социальных сетях распространяет фальшивые новости, сообщает центр расследовательской журналистики Re:Baltica. Сам депутат с этим не согласен и считает, что ему просто нравится черный юмор.

"Благодаря шведской системе пособий, будущие инженеры и врачи из Сомали быстро множатся. Единственная проблема, что растет число потребителей и выбросы, но Грета простит, не белые же", — так в Twitter Кирштейнс прокомментировал запись и фотографию, на которой видна многодетная семья африканского происхождения.

В оригинальной записи указано, что это типичная семья из Стокгольмского пригорода, взрослые в ней не работают, безграмотны и получают щедрые пособия. Однако изначально эта фотография была опубликована пять лет назад американским СМИ как иллюстрация к статье об уважаемой сомалийке, погибшей в автокатастрофе.

Кирштейнс сказал Re:Baltica, что он в своей записи не утверждает, что эта конкретная семья из Швеции, а лишь пишет, что "пособия в Швеции способствуют рождаемости". Однако данные Шведского статистического бюро показывают, что в последние годы рождаемость в семьях иммигрантов снижается, отмечает Re:Baltica. Тем не менее Кирштейнс все равно уверен, что не распространяет фальшивые новости, ему просто нравится черный юмор.

Это не первый раз, когда депутат Национального объединения репостит новости, не соответствующие действительности. В начале ноября Кирштейнс опубликовал карту Европы с самыми популярными именами новорожденных. Почти все имена на карте — характерны арабским культурам. Когда пользователи твиттера сказали ему, что это фальшивая карта, Кирштейнс попытался спасти ситуацию и сказал, что это самые популярные мусульманские имена. Однако и это утверждение не соответствует правде.

Депутат Сейма в своих записях использует обозначения вроде "европедофилы", "педики", "голубая мафия" и озабочен Стамбульской конвенцией, а также явлением, которое некоторые члены нацблока называют "гендеризмом". Например, в контексте Стамбульской конвенции он переопубликовал "новость" о некоем американском отце, который выбил зубы мужчине, проследовавшим за его дочерью в туалет супермаркета. Однако "новость" является довольно старой "шуткой", в которой используется несвязанное изображение неизвестного мужчины.

Никто из однопартийцев Кирштейнса, регулярно использующих Twitter, ни разу не указал ему, что тот публикует фальшивые новости. В партии этот вопрос с ним также не обсуждали.