Депутат KPV LV допускает, что уже сегодня партия будет изгнана из коалиции

Партия KPV LV уже сегодня может быть изгнана из правительственной коалиции, допустил на Латвийском радио председатель фракции KPV LV Марис Можвилло.
Он рассказал, что сегодня в 9 часов приглашен на встречу с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, который, вероятно, "поблагодарит за хорошую работу министров от KPV LV".
Депутат выразил уверенность, что до сих пор KPV LV соблюдала коалиционное соглашение, и связывать нестабильность коалиции с этой партией было бы несправедливо.
Можвилло не согласен с тем, что KPV LV фактически распалась. По его мнению, партия как раз встала на путь укрепления, из нее вышли те, кто искал личных благ, и каждый день вступают новые члены. Теперь партия, укрепленная и очищенная, может все начать с нуля, считает политик.
Как сообщалось, нестабильность в правящей коалиции и разговоры об изменениях начались после того, как из KPV LV перешел в Национальное объединение бывший министр экономики Янис Витенбергс.