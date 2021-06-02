Депутат KPV LV допускает, что уже сегодня партия будет изгнана из коалиции
Foto: Saeimas administrācija

Партия KPV LV уже сегодня может быть изгнана из правительственной коалиции, допустил на Латвийском радио председатель фракции KPV LV Марис Можвилло.

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Он рассказал, что сегодня в 9 часов приглашен на встречу с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, который, вероятно, "поблагодарит за хорошую работу министров от KPV LV".

Депутат выразил уверенность, что до сих пор KPV LV соблюдала коалиционное соглашение, и связывать нестабильность коалиции с этой партией было бы несправедливо.

Можвилло не согласен с тем, что KPV LV фактически распалась. По его мнению, партия как раз встала на путь укрепления, из нее вышли те, кто искал личных благ, и каждый день вступают новые члены. Теперь партия, укрепленная и очищенная, может все начать с нуля, считает политик.

Как сообщалось, нестабильность в правящей коалиции и разговоры об изменениях начались после того, как из KPV LV перешел в Национальное объединение бывший министр экономики Янис Витенбергс.

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LETA

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KPV LV Национальное объединение Янис Витенбергс Кришьянис Кариньш
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